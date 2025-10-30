قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
لإنعاش الخزينة.. الزمالك يدرس إنشاء فرع بـ أسيوط
مرأة ومنوعات

هل شعرت يوما بارتعاش في جفن عينيك؟.. كل ما تود معرفته

هل شعرت يوما بإرتعاش في جفن عينيك؟
هل شعرت يوما بإرتعاش في جفن عينيك؟
هاجر هانئ

ارتعاشات الجفن هي انقباضات عضلية لا إرادية، تحدث عادةً في الجفن العلوي أو السفلي. 

عادةً ما تكون هذه التشنجات قصيرة وخفيفة، مع أنها قد تستمر لعدة أيام أو حتى أسابيع في بعض الحالات. 

معظم الارتعاشات حميدة ولا ترتبط بأي مشاكل صحية كامنة. 

غالبًا ما تحدث بسبب عوامل نمط الحياة، مثل التعب والإجهاد والإفراط في تناول الكافيين أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات.

من يعاني من ارتعاش الجفن؟

يمكن لأي شخص تقريبًا أن يُصاب برعشة جفن في مرحلة ما. وهي أكثر شيوعًا لدى البالغين، ويمكن أن تُصيب الرجال والنساء على حد سواء. الأشخاص الذين يعانون من إجهاد مزمن، أو لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، أو يستهلكون الكثير من المنبهات مثل الكافيين، هم أكثر عرضة لملاحظة هذه التشنجات. ورغم أنها غير مؤلمة عمومًا، إلا أن استمرارها قد يكون مُحبطًا، خاصةً إذا تداخلت مع المهام اليومية كالقراءة أو القيادة أو العمل على الكمبيوتر.

هل ارتعاش الجفن علامة على وجود حالة خطيرة في العين؟

في معظم الحالات، لا. عادةً ما تكون تشنجات الجفن حميدة وتزول من تلقاء نفسها. 

ومع ذلك، قد يشير التشنج المستمر أو الشديد إلى مشكلة أكبر من مجرد إزعاج مؤقت. في حالات نادرة، قد ترتبط تشنجات الجفن بحالات عصبية مثل تشنج الجفن أو تشنج نصف الوجه. 

إذا امتد التشنج إلى أجزاء أخرى من وجهك أو صاحبته أعراض أخرى مثل الإحمرار أو التورم أو تدلي الجفون، فقد يكون الوقت مناسبًا للتحدث إلى فريقنا الموثوق للعناية بالعيون.

متى يجب عليك زيارة طبيب العيون


مع أن ارتعاش الجفن العرضي لا يدعو للقلق عادةً، إلا أن هناك حالات يكون فيها استشارة طبيب العيون هي الحل الأمثل. احجز موعدًا إذا:

تستمر الوخزة لمدة أطول من أسبوع
يؤدي التشنج إلى إغلاق جفنك بالكامل
يحدث الارتعاش في أجزاء أخرى من وجهك
تواجه تغيرات في الرؤية
يوجد تورم أو إفرازات أو تهيج ملحوظ
يمكن أن يساعد فحص العين في استبعاد الحالات الكامنة وتقديم حلول للحد من الارتعاش، مثل تغيير النظام الغذائي، أو عادات استخدام الشاشات، أو التحكم في إجهاد العين. قد يُجري طبيب العيون أيضًا تقييمًا لمتلازمة جفاف العين، والتي قد تُسهم أحيانًا في الشعور بالارتعاش.

إن عينيك حساسة وضرورية لجودة حياتك، لذا لا تتجاهل العلامات المتكررة، حتى لو بدت بسيطة.
المصدر: pearsoneyecarearrowhead
 

ارتعاش الجفن ارتعاشات الجفن العيون

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

زينة

هروب زينة.. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «ورد وشوكولاتة»

مازن الغرباوي

مازن الغرباوي يقدم ماستر كلاس في الإخراج المسرحي خلال مهرجان الطفل

مسلسل 2 قهوة

بطولة أحمد فهمي ومرام علي .. تفاصيل مسلسل 2 قهوة قبل عرضه

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

