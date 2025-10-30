هل شعرت يوما بارتعاش في جفن عينيك؟.. كل ما تود معرفته

ارتعاشات الجفن هي انقباضات عضلية لا إرادية، تحدث عادةً في الجفن العلوي أو السفلي.

عادةً ما تكون هذه التشنجات قصيرة وخفيفة، مع أنها قد تستمر لعدة أيام أو حتى أسابيع في بعض الحالات.

معظم الارتعاشات حميدة ولا ترتبط بأي مشاكل صحية كامنة.

غالبًا ما تحدث بسبب عوامل نمط الحياة، مثل التعب والإجهاد والإفراط في تناول الكافيين أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات.

من يعاني من ارتعاش الجفن؟

يمكن لأي شخص تقريبًا أن يُصاب برعشة جفن في مرحلة ما. وهي أكثر شيوعًا لدى البالغين، ويمكن أن تُصيب الرجال والنساء على حد سواء. الأشخاص الذين يعانون من إجهاد مزمن، أو لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، أو يستهلكون الكثير من المنبهات مثل الكافيين، هم أكثر عرضة لملاحظة هذه التشنجات. ورغم أنها غير مؤلمة عمومًا، إلا أن استمرارها قد يكون مُحبطًا، خاصةً إذا تداخلت مع المهام اليومية كالقراءة أو القيادة أو العمل على الكمبيوتر.

هل ارتعاش الجفن علامة على وجود حالة خطيرة في العين؟

في معظم الحالات، لا. عادةً ما تكون تشنجات الجفن حميدة وتزول من تلقاء نفسها.

ومع ذلك، قد يشير التشنج المستمر أو الشديد إلى مشكلة أكبر من مجرد إزعاج مؤقت. في حالات نادرة، قد ترتبط تشنجات الجفن بحالات عصبية مثل تشنج الجفن أو تشنج نصف الوجه.

إذا امتد التشنج إلى أجزاء أخرى من وجهك أو صاحبته أعراض أخرى مثل الإحمرار أو التورم أو تدلي الجفون، فقد يكون الوقت مناسبًا للتحدث إلى فريقنا الموثوق للعناية بالعيون.

متى يجب عليك زيارة طبيب العيون



مع أن ارتعاش الجفن العرضي لا يدعو للقلق عادةً، إلا أن هناك حالات يكون فيها استشارة طبيب العيون هي الحل الأمثل. احجز موعدًا إذا:

تستمر الوخزة لمدة أطول من أسبوع

يؤدي التشنج إلى إغلاق جفنك بالكامل

يحدث الارتعاش في أجزاء أخرى من وجهك

تواجه تغيرات في الرؤية

يوجد تورم أو إفرازات أو تهيج ملحوظ

يمكن أن يساعد فحص العين في استبعاد الحالات الكامنة وتقديم حلول للحد من الارتعاش، مثل تغيير النظام الغذائي، أو عادات استخدام الشاشات، أو التحكم في إجهاد العين. قد يُجري طبيب العيون أيضًا تقييمًا لمتلازمة جفاف العين، والتي قد تُسهم أحيانًا في الشعور بالارتعاش.

إن عينيك حساسة وضرورية لجودة حياتك، لذا لا تتجاهل العلامات المتكررة، حتى لو بدت بسيطة.

المصدر: pearsoneyecarearrowhead

