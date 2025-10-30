قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان

محمد عبد الفتاح

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة أسوان، وتحديداً أمام قرية العقبة الكبيرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد حادث انقلاب سيارة ملاكى، ونتج عن الحادث إصابة ثلاث أشخاص، تنوعت إصابتهم بين كسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى أسوان التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسبابه، وإزالة آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

عثر عدد من الأهالى على جثة سيدة بمدينة أسوان، وتم على الفور نقل جثمانها إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المختصة .

تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على جثة سيدة، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما شهدت مدينة كوم أمبو شمال أسوان العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بطلق ناري في الرأس، وذلك في ظروف غامضة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب، وعلى الفور تم التوجه من الجهات المعنية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

