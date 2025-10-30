الوادي الجديد: دورات تدريبية لتأهيل الشباب لتخصصات مطلوبة بسوق العمل

تواصل مديرية العمل بالوادي الجديد جهودها في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات السباكة الصحية، وأعمال الطاقة الشمسية، والحاسب الآلي، والتي نُفذت على مستوى مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.



وكانت مديرية العمل بالوادي الجديد، قد نفذت قبل ذلك عددًا من الأنشطة التوعوية والتدريبية، حيث نفذ مكتب السلامة والصحة المهنية بالداخلة ندوة توعوية بإحدى المدارس الثانوية الفنية بنات لتعريف المشاركين بأحكام قانون العمل الجديد وحقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص، دعمًا لجهود الدولة في نشر الوعي العمالي وتحسين بيئة العمل.

كما تابعت المديرية ايضا التدريب على مهنتي التبريد والتكييف والطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن المبادرة الرئاسية «مهنتك مستقبلك

يأتي ذلك اتساقًا مع جهود الدولة لتعزيز منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، وتنفيذًا لتوجهيات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ برامج تدريب مهني للشباب لاكسابهم خبرات عملية تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصة بهم.