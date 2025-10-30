قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
رياضة

5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل

عبدالحكيم أبو علم

يعقد النادي الأهلي جمعيته العمومية العادية غدا لإنتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة اربع سنوات .

وتضم قائمة الإنتخابات كل من محمود الخطيب منصب رئيس النادي وياسين منصور لمنصب نائب الرئيس وخالد مرتجي لامين الصندوق وفي العضوية فوق السن يتنافس 8 مرشحين علي 7 مقاعد وهم طارق قنديل وسيد عبدالحفيظ ومحمد الغزواي واحمد حسام عوض ومحمد الدماطي وحازم هلال ومحمد الجارحي والدكتور حسن طنطاوي ، وفي تحت السن هناك ابراهيم العامري ورويدا هشام.

ويجب أن يحصل المرشحين للمناصب الفردية الرئيس والنائب وأمين الصندوق بجانب مرشحي تحت السن علي تزكية 25% من حضور الجمعية العمومية التي يكتمل النصاب القانوني لها بينما سيكون هناك إنتخابات علي منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

وأتخذت إدارة النادي خمس  خطوات لتسهيل مهمة اعضاء النادي في الحضور والإدلاء بأصواتهم علي رأسها 

-              إشراف قضائي كامل

أعلنت إدارة النادي الأهلي الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت، وذلك في إطار حرص إدارة النادي على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية

-              جراجات مجانية لأعضاء النادي 

قامت إدارة النادي الأهلي باتخاذ عدد من الترتيبات للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية ، من بينها استئجار جراجات المعلمين، وجراج المحافظة بجوار النادي «حي غرب» وجراج عمر مكرم؛ لتخفيف الضغط المروري في محيط النادي، وتوفير أماكن انتظار آمنة ومناسبة لأعضاء الجمعية العمومية أثناء الانتخابات.

خصصت الإدارة أيضًا سيارات لنقل الأعضاء من جراج عمر مكرم إلى مقر النادي بالجزيرة؛ لضمان سهولة الوصول ومنع الازدحام، بما يتيح للأعضاء أداء واجبهم الانتخابي.

- خدمات طبية 

حرصت إدارة النادي الأهلي على إعداد خطة طبية شاملة تضمنت تجهيز عيادات طبية داخل لجان التصويت مزودة بكافة الإمكانات والأطقم الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وتم تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالقرب من مقرات اللجان؛ لضمان سرعة التدخل ونقل أي حالة تحتاج إلى رعاية طبية إضافية.

وأعلنت إدارة النادي حالة الطوارئ في العيادة الرئيسية، مع تدعيمها بعدد إضافي من الأطباء والممرضين، وزيادة المستزمات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالة. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص ادارة النادي على توفير الرعاية الطبية للأعضاء والتعامل مع اي حالات طارئة.

-              ذوي الهمم وكبار السن 

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن تضمنت توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل بسهولة داخل مقار اللجان المختلفة، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة على بوابات النادي لضمان راحتهم أثناء عملية التصويت. 

-              تنسيق مروري كامل 

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن قيامها بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ استعدادًا لانتخابات الأهلي بحيث تم وضع خطة مرورية شاملة لتنظيم حركة السيارات في الشوارع المؤدية إلى النادي، وتوفير أماكن مناسبة لانتظارها، مع تواجد أمني مكثف لتسهيل الحركة وضمان الانسيابية التامة طوال اليوم.

