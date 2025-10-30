قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدكتور محمد عوض يبدأ مهام عمله رئيسًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية

محمد عوض
محمد عوض
محمد صبيح

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديد مهام عمله رسميًا، إلى جانب نائبيه كريم الشافعي وأحمد فتحي، وذلك عقب اللقاء الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع مجلس الإدارة الجديد.

وأكد الجهاز أن اختيار الدكتور محمد عوض لرئاسة الجهاز جاء استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 25 عامًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية والتخطيط الاستراتيجي، حيث أسهم في صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية وإدارة وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى على المستويين الوطني والدولي.

ويمتلك الدكتور عوض سجلًا مهنيًا حافلًا، إذ عمل في وزارة التجارة الخارجية كباحث وخبير اقتصادي، ثم في بنك القاهرة، كما تعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إعداد استراتيجيات اقتصادية ودراسات جدوى لمشروعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية. كما شغل منصب مدير التخطيط والبحوث الاقتصادية بشركة الملاحة الوطنية، وحصل على دكتوراه إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 2011 وماجستير الإدارة المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2007، إلى جانب عمله محاضرًا بجامعة المستقبل منذ عام 2015.

وأشار الجهاز إلى أن مجلس الإدارة الجديد يضم نخبة من الكفاءات والخبرات يمثلون وزارات الداخلية، النقل، الصناعة، الإسكان، التنمية المحلية، الاتصالات، والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن مجلس الدولة والاتحاد العام للغرف التجارية، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة، بما يعزز قدرات الجهاز على تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية.

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التجارية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار التجاري، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وزير التموين التموين التجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ترشيحاتنا

دعاء للشعب السوداني

دعاء من القلب.. الأزهر يتضرع إلى الله لحفظ السودان وأهله

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو حكماء السودان وعقلاء العالم للتدخل العاجل والتوسُّط لوقف نزيف دماء الأبرياء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق أكثر من ألف قافلة دعوية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم بين الشباب

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد