الدكتور محمد عوض يبدأ مهام عمله رئيسًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديد مهام عمله رسميًا، إلى جانب نائبيه كريم الشافعي وأحمد فتحي، وذلك عقب اللقاء الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع مجلس الإدارة الجديد.

وأكد الجهاز أن اختيار الدكتور محمد عوض لرئاسة الجهاز جاء استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 25 عامًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية والتخطيط الاستراتيجي، حيث أسهم في صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية وإدارة وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى على المستويين الوطني والدولي.

ويمتلك الدكتور عوض سجلًا مهنيًا حافلًا، إذ عمل في وزارة التجارة الخارجية كباحث وخبير اقتصادي، ثم في بنك القاهرة، كما تعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إعداد استراتيجيات اقتصادية ودراسات جدوى لمشروعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية. كما شغل منصب مدير التخطيط والبحوث الاقتصادية بشركة الملاحة الوطنية، وحصل على دكتوراه إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 2011 وماجستير الإدارة المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2007، إلى جانب عمله محاضرًا بجامعة المستقبل منذ عام 2015.

وأشار الجهاز إلى أن مجلس الإدارة الجديد يضم نخبة من الكفاءات والخبرات يمثلون وزارات الداخلية، النقل، الصناعة، الإسكان، التنمية المحلية، الاتصالات، والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن مجلس الدولة والاتحاد العام للغرف التجارية، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة، بما يعزز قدرات الجهاز على تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية.

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التجارية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار التجاري، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة.