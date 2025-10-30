البرلمان العربي يعقد جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني

تنطلق بعد قليل فعاليات الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وبحضور رولاندو جونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتبحث الجلسة عددا من التقارير والملفات الهامة، التي تم رفعها من خلال لحان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، والتي سبق وأن وعقدت اجتماعاتها التحضيرية مطلع الأسبوع الجاري بمقر البرلمان بالقاهرة.

وعقدت الاجتماعات التحضيرية للجان للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات والقضايا على النطاقين العربي والعالمي، وذلك تمهيدًا لرفع قراراتها وتقاريرها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي.