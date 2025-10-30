قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
اقتصاد

هيئة الاستثمار تنظم ملتقى للاحتفال بانتصارات أكتوبر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الملتقى الوطني بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر العظيم تحت عنوان "تحديات مصر في الفترة الراهنة وآثارها على الاستثمار".
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن نصر أكتوبر لا يزال يلهمنا في مسيرتنا نحو المستقبل، حيث يستلهم العاملون في الدولة هذه التجربة المبهرة في عملهم، لتحقيق العبور الثاني لمصر لتحقيق التنمية المستدامة للشعب المصري، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية، التي وضعت خطة طويلة المدى لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والتي لا تقل صعوبة عن تحديات الماضي.
وأوضح حسام هيبة، أن الهيئة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة استثمارية جذابة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي وعالمي.
وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، أن انتصار أكتوبر العظيم جسد أسمى معاني العزيمة والإصرار والوحدة الوطنية وهي القيم ذاتها التي تستلهمها مصر اليوم في سعيها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وما يدفعها للاستثمار في البناء والإصلاح.
وشهدت جلسات الملتقى محاضرة قيمة ألقاها الدكتور اللواء سمير فرج، تناولت الدروس الاستراتيجية المستفادة من نصر أكتوبر العظيم وأثرها في دعم روح العمل الوطني ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وتناول الدكتور اللواء سمير فرج خلال المحاضرة ما يشهده العالم من تطورات وأحداث طارئة، فرضت تحديات ضخمة على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن مصر، رغم تأثرها بالتوترات الإقليمية والدولية، التزمت بمسؤولياتها التنموية محلياً وإقليمياً.

انتصارات أكتوبر الاستثمار هئية الاستثمار

