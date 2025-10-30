نهال طايل تؤدي مناسك العمرة وتدعو الله بالسلام والطمأنينة لمحبيها

أدت الإعلامية نهال طايل مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد سامي، حيث حرصت على مشاركة متابعيها بعض اللحظات الروحانية وذلك عقب نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأعربت الإعلامية نهال طايل عن سعادتها البالغة بأداء العمرة، مؤكدة أنها لحظة صفاء روحي وشكر لله على نعمه الكثيرة، داعيةً الله أن يتقبل منها ومن الجميع صالح الأعمال، وأن يعمّ السلام والبركة على الوطن العربي والعالم بأسره.

نهال طايل تؤدي مناسك العمرة

وأوضحت الإعلامية نهال طايل أنها تشعر بالراحة النفسية والسكينة بعد أداء المناسك، مؤكدة أن هذه التجربة تعيد للإنسان طاقته الإيمانية وتمنحه صفاءً داخليًا كبيرًا.

واختتمت الإعلامية نهال طايل حديثها برسالة محبة لمتابعيها قائلة: "أسأل الله أن يكتب لكل من يتمنى زيارة بيته الحرام أن يحقق له هذه الأمنية قريبًا بإذن الله".