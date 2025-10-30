بوتين يعبر عن ثقته في تحول مبادرات منتدى "فيرونا الأوراسي" إلى إنجازات فعلية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن المبادرات المطروحة خلال فعاليات منتدى فيرونا الأوراسي الاقتصادي المنعقد في إسطنبول ستترجم إلى واقع ملموس.

جاء ذلك ضمن رسالة ترحيبية وجهها الرئيس الروسي للمشاركين في المنتدى في تركيا، الذي ينعقد بدعم من مؤسسة "روس كونغرس" الروسية.

وحسبما أفادت "روسيا اليوم"، أشاد بوتين في كلمته بالمكانة المرموقة التي اكتسبها المنتدى على مر السنين، معتبرًا إياه منصة حيوية لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية العاجلة وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد على الأهمية البالغة لهذا العمل المشترك، نظرًا للدور الاستراتيجي الذي تلعبه القارة الأوراسية في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.

ويعقد المنتدى هذا العام يومي 30 و31 أكتوبر الجاري في قصر تشيراغان بإسطنبول، وينعقد الحدث تحت عنوان "طاقة جديدة لتحولات اقتصادية مستجدة".

وتتمثل إحدى أبرز مميزات هذه الدورة في تركيزها على إيجاد حلول مبتكرة في قطاعات الطاقة والصناعة والتمويل والنقل والتحول الرقمي والزراعة والتنمية الاجتماعية.

وينظم المنتدى بشكل تقليدي من قبل مؤسسة "روس كونغرس" الروسية ومؤسسة "نحن نعرف يوراسيا" الإيطالية غير الربحية وغرفة التجارة والصناعة الروسية.