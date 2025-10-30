تقديرا لجهوده.. المراقبون الجويون يكرمون رئيس شركة الملاحة.. صور

كرم مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة كابتن محمد عبدالمنعم رئيس النادي، كابتن أهاب عزمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك تقديرًا لدعمه المستمر ومساهماته الكبيرة للنادي وأعضائه من الجمعية العمومية، وحرصه الدائم على دعم جميع الفعاليات والمناسبات التي يُقيمها النادي.

قال نادي ضباط المراقبة الجوية، في بيانه، إن هذا التكريم هو بمثابة عرفانًا بدور رئيس شركة الملاحة الجوية، البارز وإسهاماته التي كان لها بالغ الأثر في تمكين نادي ضباط المراقبة الجوية المصري من استضافة المؤتمر الإقليمي للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين عام 2024، والذي عزز من مكانة مصر الريادية في مجال المراقبة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.

أعرب نادي ضباط المراقبة الجوية، عن سعادته وتقديره للجهود الذي يبذلها رئيس شركة الملاحة الجوية.

عقدت مراسم التكريم، وسط أجواء يسودها الود والتقدير، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي ونخبة من العاملين والقيادات بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، على رأسهم كابتن أسامه عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية، ومن أعضاء النادي كابتن محمد حسن، كابتن محمد مصطفى، كابتن المعتز بالله هاني، وكابتن محمد رشوان، بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.