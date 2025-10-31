بسمة وهبة: التزام المصريين بالنظام والنظافة يضع بلدنا في مكانة مختلفة

دعت الإعلامية بسمة وهبة، المصريين إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للبلاد بعد انتهاء فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، مشددة على أنّ ما تحقق في شوارع مصر من نظافة وجمال وزهور وإنارة يجب أن يكون أسلوب حياة دائم وليس مجرد استعداد مؤقت لحدث احتفالي.

واجب وطني على كل مواطن

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المصريين صنعوا بأيديهم هذا الجمال، وأن الحفاظ عليه هو واجب وطني على كل مواطن، متابعة، أنّ الالتزام بالنظافة والقواعد المرورية هو الطريق لبناء مجتمع منضبط ومتقدم، داعية إلى التوقف عن استخدام «الكلاكسات» المزعجة التي تسيء إلى المظهر العام وتنتقص من رقي الشوارع المصرية.

وأشارت إلى أنّ العالم كله يشهد مدى النظام والهدوء في المدن الكبرى، مؤكدة أنّ المصريين قادرون على تحقيق ذلك إذا التزم كل فرد بمسؤوليته.

وخصّت الإعلامية عمال النظافة بتحية تقدير كبيرة، مشيدة بجهودهم في العمل في ظروف صعبة، سواء في حر الصيف أو برد الشتاء.

وقالت: «تسلم أيديكم التي تحافظ على شوارع مصر»، مؤكدة أن استمرار هذا الالتزام من الجميع سيجعل مصر في مكانة مختلفة تليق بتاريخها وحضارتها.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع هؤلاء العمال بالحفاظ على النظافة العامة والتعامل باحترام مع جهودهم التي تعكس صورة مصر الحقيقية أمام العالم.

