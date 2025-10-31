النسخة الثانية لأولمبياد الصحفيين وأسرهم 8 نوفمبر بمركز شباب الجزيرة

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، أولمبياد الصحفيين وأسرهم (النسخة الثانية).

وتشمل الفعاليات (كرة القدم - الدومينو - الطاولة - بلاي ستيشن - تنس طاولة - الدارتس - البادل – ( شد الحبل- بنات فقط)

ويقام أولمبياد الصحفيين وأسرهم، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، التابع لوزارة الشباب والرياضية.

وسوف يتم فتح باب التسجيل فى البطولة خلال الفترة من السبت 1 نوفمبر وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025م، على أن تقام البطولة يوم السبت 8 نوفمبر 2025 بمركز شباب الجزيرة.

وذلك بجوائز مالية وعينية للفائزين في أولمبياد الصحفيين وأبنائهم.

ويفتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة خلال الفترة من السبت 1 نوفمبر وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025، عبر إرسال صورة من كارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي على رقم واتساب 01099744659.