نقيب التمريض تحذر: كيانات غير مرخصة تضلل الطلاب بشهادات باطلة

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن ظاهرة الأكاديميات الوهمية لتعليم التمريض أصبحت أزمة مزمنة تهدد المهنة وتمثل خطرًا على حياة المرضى.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هذه الكيانات غير المعتمدة تُمارس النصب على أولياء الأمور والطلاب، من خلال إيهامهم بأنهم يدرسون في مؤسسات رسمية تمنحهم شهادات مؤهلة للعمل في المجال الصحي، بينما في الحقيقة هي جهات غير مرخصة ولا تخضع لأي إشراف أكاديمي أو مهني.

وأضافت نقيب التمريض أن هؤلاء يُعدون "دخلاء على المهنة"، يسحبونها إلى الوراء ويضرّون بسمعة التمريض المصري الذي يُعد من أكثر المهن انضباطًا وإنسانية، مشددةً على أن حياة المريض تمثل أمنًا قوميًا، ولا يمكن السماح لأي جهة غير مؤهلة بالعبث بها.

وطالبت كوثر محمود جميع الجهات المعنية بالتنسيق لمواجهة تلك الكيانات، مؤكدة أن المسؤولية لا تقع فقط على وزارة التعليم العالي، بل تمتد لتشمل المحافظات، والمحليات، ووزارتي الصحة والقوى العاملة، مشيرة إلى أن النقابة خاطبت رسميًا هذه الجهات لتفعيل الضبطية القضائية في كل محافظة من أجل غلق تلك المراكز ومحاسبة القائمين عليها.

وكشفت أن بعض هذه الكيانات تستغل اسم كليات التمريض أو مراكز التعليم الخاصة لتضليل الطلاب ومنحهم شرعية وهمية، وهو ما يزيد من خطورة الظاهرة. كما انتقدت منح بعض الجهات تراخيص لمهن مساعدة في التمريض دون تأهيل حقيقي، مما أدى إلى دخول عناصر غير مؤهلة إلى القطاع الصحي.

وشددت نقيب التمريض على أن النقابة تقوم بدورها التوعوي المستمر من خلال نشر التحذيرات الرسمية عبر وسائل الإعلام ومنصاتها المختلفة، لتوعية أولياء الأمور والطلاب بخطورة تلك الأكاديميات الوهمية، مؤكدة أن خريجيها لن يجدوا فرص عمل حقيقية، وأن المواطن المصري قد يجد نفسه في أيدٍ تفتقر إلى التأهيل، وهو أمر بالغ الخطورة.

واختتمت بتأكيدها أن التمريض المصري المعتمد يتمتع بمستوى مهني وتعليمي متميز، حيث يضم القطاع نحو 370 مدرسة حكومية تابعة لوزارة الصحة و42 مدرسة خاصة معتمدة، إلى جانب كليات التمريض التابعة لوزارة التعليم العالي، وجميعها تقدم تعليمًا مؤهلًا ومعتمدًا وفقًا للمعايير الدولية.

لا عمل لخريجي الأكاديميات غير المعتمدة

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن خريجي الأكاديميات والمعاهد الوهمية لن يجدوا أي فرصة عمل داخل المستشفيات أو المنشآت الصحية الرسمية، سواء الحكومية أو الخاصة، نظرًا لعدم اعتراف الدولة بتلك الكيانات أو الشهادات الصادرة عنها.

وشددت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن هذه الأكاديميات تعمل دون تراخيص أو إشراف من وزارتي التعليم العالي والصحة، مما يجعل ما تقدمه من برامج تدريبية غير قانوني وغير مؤهل لممارسة مهنة التمريض.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة تتابع هذا الملف منذ سنوات، وتخاطب الجهات المعنية بضرورة إغلاق تلك الكيانات ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدة أن ممارسة المهنة دون مؤهل معتمد يُعد جريمة تهدد حياة المرضى وتمس الأمن القومي الصحي.

وأضافت أن النقابة تكثف حملاتها التوعوية لتحذير أولياء الأمور والطلاب من الوقوع في فخ هذه الأكاديميات، مشيرة إلى أن الطريق الوحيد للعمل في مجال التمريض هو الالتحاق بالمدارس والكليات المعتمدة رسميًا التابعة لوزارتي الصحة أو التعليم العالي.