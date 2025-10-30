قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب
مصطفى بكري خلال مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي
الولايات المتحدة تدين انتهاكات ميليشيا الدعم السريع للمدنيين والأطفال الرضع
وزير السياحة: المتحف المصري صرح ثقافي فريد من نوعه.. ونتوقع زيادة السائحين 3 أضعاف
محمد خميس: المتحف المصري الكبير رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد إبداع عصرنا الحديث
راح المدرسة ومرجعش.. الغموض يحيط حول وفاة طالب عثر على جثته داخل حظيرة بالجيزة
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: نمتلك خبرة فريدة في جغرافيا وادي الملوك ومناطق الآثار بالأقصر
السد يسحق الريان بخماسية في كلاسيكو دوري نجوم قطر
الفتح وضمك يتعادلان بهدف لكل فريق ضمن منافسات دوري روشن
آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج
نقيب التمريض تحذر: كيانات غير مرخصة تضلل الطلاب بشهادات باطلة

محمد شحتة

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن ظاهرة الأكاديميات الوهمية لتعليم التمريض أصبحت أزمة مزمنة تهدد المهنة وتمثل خطرًا على حياة المرضى.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هذه الكيانات غير المعتمدة تُمارس النصب على أولياء الأمور والطلاب، من خلال إيهامهم بأنهم يدرسون في مؤسسات رسمية تمنحهم شهادات مؤهلة للعمل في المجال الصحي، بينما في الحقيقة هي جهات غير مرخصة ولا تخضع لأي إشراف أكاديمي أو مهني.

وأضافت نقيب التمريض أن هؤلاء يُعدون "دخلاء على المهنة"، يسحبونها إلى الوراء ويضرّون بسمعة التمريض المصري الذي يُعد من أكثر المهن انضباطًا وإنسانية، مشددةً على أن حياة المريض تمثل أمنًا قوميًا، ولا يمكن السماح لأي جهة غير مؤهلة بالعبث بها.

وطالبت كوثر محمود جميع الجهات المعنية بالتنسيق لمواجهة تلك الكيانات، مؤكدة أن المسؤولية لا تقع فقط على وزارة التعليم العالي، بل تمتد لتشمل المحافظات، والمحليات، ووزارتي الصحة والقوى العاملة، مشيرة إلى أن النقابة خاطبت رسميًا هذه الجهات لتفعيل الضبطية القضائية في كل محافظة من أجل غلق تلك المراكز ومحاسبة القائمين عليها.

وكشفت أن بعض هذه الكيانات تستغل اسم كليات التمريض أو مراكز التعليم الخاصة لتضليل الطلاب ومنحهم شرعية وهمية، وهو ما يزيد من خطورة الظاهرة. كما انتقدت منح بعض الجهات تراخيص لمهن مساعدة في التمريض دون تأهيل حقيقي، مما أدى إلى دخول عناصر غير مؤهلة إلى القطاع الصحي.

وشددت نقيب التمريض على أن النقابة تقوم بدورها التوعوي المستمر من خلال نشر التحذيرات الرسمية عبر وسائل الإعلام ومنصاتها المختلفة، لتوعية أولياء الأمور والطلاب بخطورة تلك الأكاديميات الوهمية، مؤكدة أن خريجيها لن يجدوا فرص عمل حقيقية، وأن المواطن المصري قد يجد نفسه في أيدٍ تفتقر إلى التأهيل، وهو أمر بالغ الخطورة.

واختتمت بتأكيدها أن التمريض المصري المعتمد يتمتع بمستوى مهني وتعليمي متميز، حيث يضم القطاع نحو 370 مدرسة حكومية تابعة لوزارة الصحة و42 مدرسة خاصة معتمدة، إلى جانب كليات التمريض التابعة لوزارة التعليم العالي، وجميعها تقدم تعليمًا مؤهلًا ومعتمدًا وفقًا للمعايير الدولية.

لا عمل لخريجي الأكاديميات غير المعتمدة

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن خريجي الأكاديميات والمعاهد الوهمية لن يجدوا أي فرصة عمل داخل المستشفيات أو المنشآت الصحية الرسمية، سواء الحكومية أو الخاصة، نظرًا لعدم اعتراف الدولة بتلك الكيانات أو الشهادات الصادرة عنها.

وشددت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن هذه الأكاديميات تعمل دون تراخيص أو إشراف من وزارتي التعليم العالي والصحة، مما يجعل ما تقدمه من برامج تدريبية غير قانوني وغير مؤهل لممارسة مهنة التمريض.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة تتابع هذا الملف منذ سنوات، وتخاطب الجهات المعنية بضرورة إغلاق تلك الكيانات ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدة أن ممارسة المهنة دون مؤهل معتمد يُعد جريمة تهدد حياة المرضى وتمس الأمن القومي الصحي.

وأضافت أن النقابة تكثف حملاتها التوعوية لتحذير أولياء الأمور والطلاب من الوقوع في فخ هذه الأكاديميات، مشيرة إلى أن الطريق الوحيد للعمل في مجال التمريض هو الالتحاق بالمدارس والكليات المعتمدة رسميًا التابعة لوزارتي الصحة أو التعليم العالي.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

