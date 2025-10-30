القاهرة تشهد انطلاق أول قمة للتكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط

تشهد القاهرة انطلاق أول قمة متخصصة في التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر عقدها في السابع من نوفمبر المقبل، تحت شعار “From Spaces To Solutions”. تأتي هذه الفعالية بالتزامن مع تدشين أول مركز ابتكار ومسرّع أعمال في مجال التكنولوجيا العقارية بالمنطقة، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري.

تهدف القمة إلى استعراض أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجالات التطوير العمراني والإدارة الذكية للمباني، وتوفير منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير السوق العقاري.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 3,000 مشارك من المتخصصين والمستثمرين، إلى جانب 60 متحدثًا من قادة الفكر وخبراء التكنولوجيا، و50 شركة ناشئة تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات المدن الذكية والبنية التحتية المستدامة.

وتسعى الفعالية التى تأتى بدعم من مصر ايطاليا إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا العقارية، عبر خلق بيئة محفزة للابتكار ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في إعادة تشكيل مستقبل التطوير العمراني في المنطقة وتحقيق رؤية التنمية المستدامة.