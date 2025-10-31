الصحة النفسية وإدارة الضغوط.. ندوة توعوية بتمريض بنها

نظمت كلية التمريض بجامعة بنها ندوة توعوية عن “الصحة النفسية وإدارة الضغوط”، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة مروة مصطفي عميد كلية التمريض.

وجاءت الندوة بحضور الدكتورة فاتن شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ووحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة.

"تناولت الندوة" التي حاضر فيها الدكتورة نجلاء فتحي استاذ مساعد بكلية التمريض ومدير مكتب الإرشاد النفسي ، نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية وطرق التعامل الإيجابي مع الضغوط اليومية، وتعزيز مهارات التكيف والمرونة النفسية لدى الأفراد.

كما تناولت الندوة المحاور التالية: مفهوم الصحة النفسية وأهميتها في حياة الإنسان و أنواع الضغوط النفسية وأسبابها في الدراسة والعمل والحياة الشخصية واستراتيجيات إدارة الضغوط (تنظيم الوقت – التفكير الإيجابي – الدعم الاجتماعي) ودور الرياضة والنوم والتغذية في تحسين الحالة النفسية ودور المؤسسات التعليمية والمجتمع في دعم الصحة النفسية.