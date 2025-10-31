بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية.. إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة .. تعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 160 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (24 : 30 أكتوبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 24 أكتوبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا وهي ( مركز ومدينة دشنا – نجح حمادي – الوقف – فرشوط – قوص – أبوتشت – نقادة – قنا - قفط ) ومركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات خلال شهر أكتوبر 2025 .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إزالة عدد من الأدوار المخالفة التي أُقيمت بدون ترخيص في عدد من العقارات بحي الزيتون بمحافظة القاهرة بعد أن رصدتها حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة علي الحي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي.

*السبت 25 أكتوبر:*

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بزيارة لمحافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:

• إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة .

• تفقد مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالخارجة .

• تفقد محطة غربلة وإعداد التقاوي و الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة بالخارجة

• افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI""

• حضور احتفالية "أرض الخير"

• تفقد مشروع الإنتاج الحيواني ومجمع تمور الوادي الجديد

*الأحد 26 أكتوبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2025 / 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025، ويتضمن تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة بمشاركة 135 متدربًا من مختلف المحافظات.

كما رافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زياراته لمجموعة من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة في محافظة السويس، في إطار الجولات الميدانية المتواصلة من أجل متابعة سير العمل ومعدلات إنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، وتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:

• افتتاح مشروع استرجاع الغازات بشركة "النصر للبترول" .

• تفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل .

• تفقد مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية للاطمئنان علي انتظام العملية التعليمية .

• تفقد جامعة السويس الأهلية .

• استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالمحافظة .

*الأثنين 27 أكتوبر:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، وفد لجنة التقييم المستقل التابع لمجموعة البنك الدولى، برئاسة بيرغيت هانسل مدير برامج الدول ووحدة إدارة الاقتصاد ( مجموعة التقييم المستقلة بالبنك الدولى ) وضم أيضاً راشمي شانكار كبيرة الاقتصاديين، لبحث نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وجهود خلق فرص العمل ورؤية المرحلة القادمة.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عددا من الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسئولي وزارة المالية.

*الثلاثاء 28 أكتوبر:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، وفد رفيع المستوي من مقاطعة سيتشوان الصينية برئاسة تيان شيانج لى رئيس لجنة المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني و ما بو الأمين العام للجنة وذلك بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الإدارة المحلية والبيئة والاستثمار والتدريب، بحضور عدد من قيادات الوزارة و المقاطعة و نائب رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين الصينيين بالقاهرة .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مشيرًة إلى أن تكلفة المرحلة الأولي للمشروع بلغت حوالى ٥٠ مليون جنيه، بخلاف تكلفة أعمال المرافق، وذلك بتمويل من وزارة التنمية المحلية ، مشيدة بالدعم الذى قدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وجهود محافظة القاهرة للانتهاء من هذا المشروع المهم .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الرابع والستون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

*الأربعاء 29 أكتوبر:*

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية والتى تتضمن 164 قيادة محلية، مشيرًة إلى أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتير عام و10 سكرتير عام مساعد ، و 134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم 11 تم خروجهم من العمل نهائيا وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات .

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، مراسم توقيع عقد تقديم وتوفير خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية وكنس الشوارع والمرافق العامة لأحياء محافظة بورسعيد ( الشرق - العرب -المناخ - الضواحي - الزهور - الغرب - الجنوب ) ومدينة بورفؤاد ، وذلك لمدة عشر سنوات بين محافظة بورسعيد وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة. ومن المقرر أن تبدأ الشركة رسمياً عملها على أرض المحافظة فى الأول من يناير 2026

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بملف السياحة الصحية في مصر.

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بجولة ليلية لتفقد بعض المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة لأعمال النظافة والتجميل والتشجير ورفع المخلفات وتطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والرصف والتنسيق العام وذلك استعداداً لاحتفالية افتتاح المتحف المصرى السبت القادم .

*الخميس 30 أكتوبر:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع المستثمر السياحي منير غبور، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده خلال شهر أكتوبر الجاري لتعظيم جهود الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة بمحافظات القاهرة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وشمال سيناء، والقليوبية، والدقهلية.