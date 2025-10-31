قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شفاء الأورمان تدشن فعالية توعوية بمعبد الكرنك عن سرطان الثدي

على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير شفاء الأورمان تدشن فعالية توعوية بمعبد الكرنك لختام الشهر العالمي لسرطان الثدي
على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير شفاء الأورمان تدشن فعالية توعوية بمعبد الكرنك لختام الشهر العالمي لسرطان الثدي
شمس يونس

في أجواء مفعمة بالأمل ورسائل الدعم الإنساني، دشنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر فعالية توعوية مميزة داخل معبد الكرنك، بمناسبة ختام الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وذلك على هامش فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير


وجاءت الفعالية لتؤكد على أهمية التوعية والكشف المبكر ودور المرأة  في مواجهة المرض بشجاعة وإصرار، حيث تضمنت لقاءات تعريفية وأنشطة توعوية ورسائل دعم نفسي للسيدات، بالإضافة إلى إبراز قصص ملهمة لعدد من المتعافيات من السرطان

وأكد المشاركون أن إقامة الفعالية في صرح أثري عظيم مثل معبد الكرنك يعكس رسالة حضارية من قلب الأقصر، مفادها أن مصر تجمع بين التاريخ العريق والعمل الإنساني المعاصر لخدمة المجتمع وصحة الإنسان

من جانبه، قال الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن تنظيم هذه الفعالية في واحد من أهم المعالم الأثرية في العالم يؤكد أن رسالة شفاء الأورمان لا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع السيدات على الفحص الدوري والاكتشاف المبكر، مضيفًا أن المستشفى نجحت خلال السنوات الماضية في تقديم خدمات طبية مجانية على أعلى مستوى لأبناء الصعيد

كما صرّح الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات  شفاء الأورمان  أن هذه الفعالية تأتي في إطار الدور المجتمعي للمستشفى الذي يهدف إلى دعم مرضى السرطان وتوعية المواطنين، مشيراً إلى أن الكشف المبكر يرفع نسب الشفاء إلى أكثر من 90%

واختُتمت الفعالية بتكريم عدد من المشاركات والمتطوعين، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات في جميع محافظات الصعيد

