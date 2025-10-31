الأسهم اليابانية تسجل مستويات قياسية بعد لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني

قادت الأسهم اليابانية المكاسب في آسيا اليوم الجمعة، حيث رحب المستثمرون بالهدنة بين واشنطن وبكين عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.



وتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري مبدئي خلال اجتماع حاسم عُقد في كوريا الجنوبية أمس الخميس، ما خفف من حدة النزاع حول عناصر الأرض النادرة الذي كان يهدد بدفع الدولتين اللتين تعدان أكبر اقتصادين في العالم نحو حرب تجارية شاملة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الناطقة باللغة الإنجليزية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بأكثر من 2% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 52411.34 نقطة، في حين أضاف مؤشر توبكس نسبة 0.94% ليصل إلى 3331.83 نقطة، مسجلاً أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا.



في المقابل، تراجعت أسهم شركة باناسونيك هولدينز بأكثر من 8% بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بنسبة 13.5% أمس الخميس، وأرجعت ذلك إلى ضعف أداء وحدة الطاقة الأساسية لديها، التي تزود تسلا وغيرها من شركات السيارات بالبطاريات.



وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 4107.5 نقطة بعد مكاسب أمس، كما زاد مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 1.07% إلى 900.42 نقطة.



وجاءت مكاسب الأسهم التكنولوجية الكورية بعد إعلان شركة الرقائق الأميركية إنفيديا أنها تتعاون مع الحكومة الكورية الجنوبية لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد، من خلال استخدام أكثر من 250 ألف وحدة معالجة رسومات من إنتاجها.



كما ستعمل شركة نيفر، عملاق خدمات الإنترنت الكوري الجنوبي، على توسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي باستخدام أكثر من 60 ألف وحدة معالجة من إنفيديا. وارتفع سهم نيفر بنحو 5%.



وحققت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات مكاسب بلغت 9.6% بعد إعلان إنفيديا أنها ستوسع شراكتها مع الشركة في مجالات المركبات ذاتية القيادة والمصانع الذكية والروبوتات، من خلال إنشاء مصنع ذكاء اصطناعي جديد يعمل بأحدث معالجات إنفيديا طراز بلاكويل .



أما في أستراليا، فقد أنهى مؤشر S&P/ASX 200 جلسة التداول مستقراً عند 8881.9 نقطة.



وفي هونج كونج، تراجع مؤشر هانج سنج بنسبة 1.43% ليغلق عند 25906.65 نقطة، بينما انخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 1.47% إلى 4640.67 نقطة.



وأظهر استطلاع رسمي اليوم أن النشاط الصناعي في الصين خلال أكتوبر انكمش أكثر من المتوقع، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مايو، حيث تجددت التوترات التجارية مع واشنطن خلال الشهر.



وجاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي عند 49 نقطة، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين عند 49.6 نقطة في استطلاع، وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو، بينما تشير القراءة دون 50 إلى انكماش.



وظل النشاط الصناعي في الصين في حالة انكماش منذ أبريل، حين بدأت حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على المصانع الصينية والطلب العالمي.