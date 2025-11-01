قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
رامي إمام يرد على أزمات شمس الزناتي ويكشف تحضيرات البحث عن فضيحة
مرأة ومنوعات

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها بفستان لافت.. صور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة الشابة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان كارولين عزمي في أحدث ظهور

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المصنوع من التايجر الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

أنتعلت كارولين عزمي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بالشعر المرفوع، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

كارولين عزمي فستان كارولين عزمي صور كارولين عزمي

