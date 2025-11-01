كارولين عزمي تستعرض رشاقتها بفستان لافت.. صور

حرصت الفنانة الشابة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان كارولين عزمي في أحدث ظهور

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المصنوع من التايجر الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

أنتعلت كارولين عزمي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بالشعر المرفوع، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.