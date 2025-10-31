قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بوسي شلبي ودينا في عيد ميلاد ابنة دنيا عبد العزيز.. شاهد

دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز
باسنتي ناجي

حرصت الفنانات دينا وبوسي شلبي وغادة نافع، على حضور عيد ميلاد جودي، ابنة الفنانة دنيا عبد العزيز.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، عدة صور جمعتها بـ الراقصة دينا والفنانة دنيا عبدالعزيز في الاحتفال، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال خاصية “استوري”.

وإليكم الصور:

دنيا عبد العزيز: الأمومة غيرتني.. كنت بطلت أخاف بعد وفاة أمي لكن خوفي رجع

وفي سياق آخر، كانت قد كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن التحول العميق الذي طرأ على شخصيتها بعد أن أصبحت أمًا، مؤكدة أن إحساس الأمومة غيّر الكثير في مشاعرها ونظرتها للحياة.

وخلال لقائها في برنامج “ساعة ونس” على قناة CBC سفرة، قالت دنيا: “أكتر حاجة اتغيرت في حياتي بعد ما بقيت أم، إني بقيت بخاف، بقى عندي خوف على بنتي، وعلى نفسي، وخوف من المستقبل، خوف في المطلق… من بعد أمي ما توفت بطلت أخاف، لكن لما بنتي اتولدت بدأت الحكاية تتغير خالص”.

تجربة الأمومة، كما وصفتها دنيا، حملت الكثير من التحديات العاطفية الجديدة، خاصة الإحساس بالمسؤولية والرغبة المستمرة في حماية ابنتها من كل شيء. وأضافت: “بقيت بخاف من كل حاجة عشانها”.

كما حرصت دنيا على توجيه نصيحة مهمة لكل أم أو سيدة حامل قائلة: “أنا لسه بتعلم مع بنتي، لكن نصيحتي لأي أم متسمعيش كلام حد غير الدكتور، كل اللي حوالينا بيحبونا، وكل واحد عنده نصيحة مختلفة، وده بيعمل لخبطة كبيرة، عشان كده لازم نسمع من جهة واحدة ونتبع رأي الدكتور وبس”.

دنيا عبد العزيز الراقصة دينا بوسي شلبي

