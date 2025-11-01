قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
صحيفة هندية: 5 آلاف قطعة أثرية تكشف لأول مرة في المتحف المصري الكبير
هيثم عكري: المتحف الكبير شاهد على عظمة وإبداع وعراقة مصر الحضارة

ولاء عبد الكريم

أكد هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ان حفل المتحف الجديد،  حدث يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ورسالة تؤكد أن الأمم العريقة تُقاس بقدرتها على حفظ تاريخها وصون هويتها وتقدير رموزها.

وقال عكري ان افتتاح المتحف يأتي في توقيت يعكس اهتمام الدولة المصرية بترسيخ قيم الوعي والانتماء، واستعادة روح الحضارة المصرية التي شكّلت عبر آلاف السنين نموذجًا فريدًا في الإبداع الإنساني والتنوّع الثقافي. وأضاف أن المتحف لا يقتصر على كونه مكانًا لحفظ القطع الأثرية، بل هو مساحة تفاعلية تربط الماضي بالحاضر، وتمنح الأجيال الجديدة فهمًا أعمق لجذور الشخصية المصرية التي عرفت بالعمل والإبداع والقدرة على البناء في كل الظروف.

وأشار عكري إلى أن المتحف يجسد رحلة مصر التاريخية في مختلف الميادين — من الفكر والفن والعلم والاقتصاد إلى العمل المجتمعي — ويؤكد أن الإنسان المصري ظل دائمًا هو محور الحضارة وركيزة النهضة. كما أشاد بالدور الذي تلعبه المؤسسات الثقافية في تحويل التاريخ إلى طاقة ووعي، يسهمان في تعزيز روح الانتماء الوطني، وبناء جيل يقدّر قيمة بلده ويؤمن بدوره في المستقبل.

وأكد أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية ليس مجرد مسؤولية ثقافية، بل هو واجب وطني يوازي في أهميته جهود التنمية والبناء، لأن الأمم التي تصون تاريخها قادرة على صون حاضرها وصناعة مستقبلها 
وقال عكري :المتحف الجديد ليس فقط تجسيدًا لماضي مصر العريق، بل هو رسالة حية تؤكد أن هذه الأمة قادرة على التجدد والعطاء المستمر، وأن المصري يظل دائمًا أصل الحكاية وبطلها.”

