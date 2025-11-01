هيثم عكري: المتحف الكبير شاهد على عظمة وإبداع وعراقة مصر الحضارة

أكد هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ان حفل المتحف الجديد، حدث يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ورسالة تؤكد أن الأمم العريقة تُقاس بقدرتها على حفظ تاريخها وصون هويتها وتقدير رموزها.

وقال عكري ان افتتاح المتحف يأتي في توقيت يعكس اهتمام الدولة المصرية بترسيخ قيم الوعي والانتماء، واستعادة روح الحضارة المصرية التي شكّلت عبر آلاف السنين نموذجًا فريدًا في الإبداع الإنساني والتنوّع الثقافي. وأضاف أن المتحف لا يقتصر على كونه مكانًا لحفظ القطع الأثرية، بل هو مساحة تفاعلية تربط الماضي بالحاضر، وتمنح الأجيال الجديدة فهمًا أعمق لجذور الشخصية المصرية التي عرفت بالعمل والإبداع والقدرة على البناء في كل الظروف.

وأشار عكري إلى أن المتحف يجسد رحلة مصر التاريخية في مختلف الميادين — من الفكر والفن والعلم والاقتصاد إلى العمل المجتمعي — ويؤكد أن الإنسان المصري ظل دائمًا هو محور الحضارة وركيزة النهضة. كما أشاد بالدور الذي تلعبه المؤسسات الثقافية في تحويل التاريخ إلى طاقة ووعي، يسهمان في تعزيز روح الانتماء الوطني، وبناء جيل يقدّر قيمة بلده ويؤمن بدوره في المستقبل.

وأكد أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية ليس مجرد مسؤولية ثقافية، بل هو واجب وطني يوازي في أهميته جهود التنمية والبناء، لأن الأمم التي تصون تاريخها قادرة على صون حاضرها وصناعة مستقبلها

وقال عكري :المتحف الجديد ليس فقط تجسيدًا لماضي مصر العريق، بل هو رسالة حية تؤكد أن هذه الأمة قادرة على التجدد والعطاء المستمر، وأن المصري يظل دائمًا أصل الحكاية وبطلها.”