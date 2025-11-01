ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبها وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شاتة مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط العقار، وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها إلى باقي الشقق والعقارات المجاورة.

وأسفرت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة بالطابق الثالث، ويرجح أن يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والفنية التحقيق لبيان ملابسات، وأسباب اندلاع الحريق بدقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.