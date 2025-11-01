قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبها وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شاتة مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحي غرب شبرا الخيمة.
انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط العقار، وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها إلى باقي الشقق والعقارات المجاورة.
وأسفرت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة بالطابق الثالث، ويرجح أن يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والفنية التحقيق لبيان ملابسات، وأسباب اندلاع الحريق بدقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

القليوبية حريق شبرا الخيمة

