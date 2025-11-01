ميدان الممر أبرزها.. أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن أماكن شاشات العرض التي تم تخصيصها لعرض البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، اليوم السبت.



وتم تجهيز عدد من الميادين العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر يوم غد السبت، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.



وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن أماكن شاشات العرض على النحو التالى حي ثان مدينة الإسماعيلية (ميدان الممر)، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية (ميدان عثمان أحمد عثمان) أمام مكتبة مصر العامة – (مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد) "مركز شباب الشيخ زايد"، مركز ومدينة فايد: (شاطئ الزهور)، مركز ومدينة القنطرة غرب: (ميدان العمدة) وسط مدينة القنطرة غرب "تقاطع التحرير مع الجيش"، مركز ومدينة القنطرة شرق (حديقة المنتزه) شارع التحرير بوسط مدينة القنطرة شرق، مركز ومدينة القصاصين الجديدة: (مركز شباب القصاصين).