رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
اقتصاد

ارتفاع التضخم في قطاع التجزئة بمدينة اسطنبول التركية قبل صدور البيانات الوطنية

تركيا
أ ش أ

ارتفع التضخم في قطاع التجزئة بمدينة إسطنبول التركية، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار في تركيا لا تزال قوية وذلك قبل صدور البيانات الوطنية لشهر أكتوبر والمتوقعة بعد غد /الاثنين/.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن التضخم ارتفع بالمدينة التي تعد العاصمة التجارية للبلاد بنسبة 3.31% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، متجاوزًا نسبة سبتمبر السابق التي بلغت 3.19%، كما ارتفع التضخم السنوي في المدينة إلى 40.84% مقارنة بـ 40.75% في سبتمبر.
وتشير الأرقام إلى التحديات التي تواجه البلاد في تحقيق تقديراتها للتضخم لنهاية العام التي تتراوح بين 25% و29%، حيث ساهمت عوامل مثل الجفاف في رفع الأسعار، وهو ما أشار إليه وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس بأن تحقيق الهدف يبدو "صعبًا" /على حسب تعبيره/.
ومع ذلك، أكد شيمشك أن الحكومة ملتزمة ببرنامجها للحد من التضخم، وأن التدهور الأخير في توقعات التضخم "مؤقت".
وفي إسطنبول، ساهم ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 17.3% في الزيادة الشهرية للتضخم، بينما واصلت أسعار المواد الغذائية مسارها التصاعدي مع زيادة شهرية بلغت 4.05%.
ومن المقرر أن ينشر المعهد التركي للإحصاء البيانات الوطنية للتضخم لشهر أكتوبر في 3 نوفمبر الجاري.
 

ارتفاع التضخم قطاع التجزئة إسطنبول

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
لينا صوفيا
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
فريدة عثمان
