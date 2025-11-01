قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
كامل الوزير: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد إرادة مصر الصناعية والسياحية
مطارا القاهرة وسفنكس الدوليان يشهدان حركة تشغيل مكثفة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير
رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير
أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات
عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير منظومة عمل متكاملة ومركز عالمي لتدريب جيل جديد
لم تمس أو تسرق.. أحمد موسى يعرض لقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها في 1922
أخبار البلد

انطلاق اليوم العلمي لوحدة الغدد الصماء والسكر بـ طب عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

انطلقت فعاليات اليوم العلمي لوحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس تحت عنوان "السكر.. مرض العصر بدون مضاعفات "، وذلك استمرارًا للدور العلمي والثقافي المتميز للقسم في نشر الوعي الصحي ومتابعة أحدث المستجدات الطبية في هذا المجال.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف وتنظيم  الدكتورة سلوى صديق.

تناول اليوم العلمي أحدث التوصيات العالمية المتعلقة بمرض السكر، من حيث أسباب حدوثه ومضاعفاته، وطرق الوقاية منه، إلى جانب استعراض أحدث الأساليب العلاجية المتبعة لتقليل المضاعفات على الأعصاب والأوعية الدموية.

بمشاركة نخبة من أساتذة الغدد الصماء والسكر، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس  وطلاب الدراسات العليا ومرحلة الامتياز، من بينهم الأستاذة الدكتورة ليلى هنداوي، والأستاذة الدكتورة رنا هاشم، والأستاذ الدكتور هاني خيري، والدكتور مينا ميخائيل.

ويأتي هذا اللقاء العلمي تمهيدًا لانطلاق فعاليات اليوم العالمي للسكر المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لدعم التوعية الصحية ومواكبة التطورات العلمية في مجال الطب والعلاج.

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

