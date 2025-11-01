انطلاق اليوم العلمي لوحدة الغدد الصماء والسكر بـ طب عين شمس

انطلقت فعاليات اليوم العلمي لوحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس تحت عنوان "السكر.. مرض العصر بدون مضاعفات "، وذلك استمرارًا للدور العلمي والثقافي المتميز للقسم في نشر الوعي الصحي ومتابعة أحدث المستجدات الطبية في هذا المجال.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف وتنظيم الدكتورة سلوى صديق.

تناول اليوم العلمي أحدث التوصيات العالمية المتعلقة بمرض السكر، من حيث أسباب حدوثه ومضاعفاته، وطرق الوقاية منه، إلى جانب استعراض أحدث الأساليب العلاجية المتبعة لتقليل المضاعفات على الأعصاب والأوعية الدموية.

بمشاركة نخبة من أساتذة الغدد الصماء والسكر، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا ومرحلة الامتياز، من بينهم الأستاذة الدكتورة ليلى هنداوي، والأستاذة الدكتورة رنا هاشم، والأستاذ الدكتور هاني خيري، والدكتور مينا ميخائيل.

ويأتي هذا اللقاء العلمي تمهيدًا لانطلاق فعاليات اليوم العالمي للسكر المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لدعم التوعية الصحية ومواكبة التطورات العلمية في مجال الطب والعلاج.