جامعة دمنهور تناقش العنف ضد المرأة في ندوة بكلية الطب البيطري

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة دمنهور، ندوة تثقيفية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة "، وذلك بمقر كلية الطب البيطري، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الوعي المجتمعي وحماية حقوق المرأة، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة شيماء حلمي، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

شهدت الندوة حضور الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد الكلية، والدكتورة شيماء حلمي، مدير الوحدة، والدكتورة سحر فايز، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، والدكتور حازم شاهين، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

ورحب الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، بالحضور الكرام، مؤكدا حرص الكلية على المشاركة في الأنشطة التوعوية التي تسهم في رفع الوعي للطلاب بمختلف القضايا، ومن بينها الدور الحيوي للمرأة في الأسرة والمجتع، مثمنا جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لتحقيق قيم المساواة والاحترام ومناهضة التميز بأشكاله.

خلال كلمتها؛ أكدت الدكتورة شيماء حلمي أن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة دمنهور هو التزام أخلاقي، ورسالة واضحة لتوفير بيئة جامعية آمنة داعمة، مشيرة إلى دور الوحدة في تعزيز بيئة جامعية آمنة خالية من جميع أشكال العنف والتمييز، تعمل على حماية الطالبات والعاملات داخل الجامعة، ونشر ثقافة احترام المرأة وحقوقها من خلال التوعية والدعم والمساندة.

وقالت "حلمي" إن الوحدة تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي داخل الجامعة حول خطورة العنف بمختلف أنواعه، سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو لفظيًا أو جنسيًا أو إلكترونيًا، وذلك من خلال تنظيم الندوات والدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز قيم المساواة والاحترام المتبادل، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا أو من يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، مع الحفاظ على السرية التامة لبياناتهن، وتوجيههن نحو الجهات المختصة للحصول على المساعدة المناسبة، كما تتابع الوحدة الحالات داخل الحرم الجامعي لضمان عدم تكرار الانتهاكات وتطبيق القوانين واللوائح الجامعية بكل حزم وعدالة.

و أوضحت أن الوحدة تلعب دورًا مهمًا في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة داخل الوسط الجامعي، بهدف التعرف على أسبابها ووضع حلول عملية للحد منها، إلى جانب التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق التكامل في الجهود الوطنية لمناهضة العنف، ومن خلال أنشطتها المتنوعة، تسهم الوحدة في بناء جيل جامعي واعٍ بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، قادر على رفض العنف بجميع صوره، والمشاركة في خلق بيئة جامعية آمنة، داعمة، ومحفزة للتميّز والإبداع.