ديناصورات وحيتان ومفترسون | معرض ينتظره المتحف الكبير لاكتشافات حيوانات ما قبل التاريخ.. ومدير المشروع يتحدث لـ صدى البلد

ينتظر المتحف المصري الكبير، أن يشهد معرضا خاصا خلال العام المقبل لاكتشافات جامعة المنصورة من حيوانات ما قبل التاريخ.

ومن المقرر أن يشمل المعرض الخاص حيوانات تضم ديناصورات وحيتان ومفترسين.

مدير المشروع يتحدث لـ صدى البلد

وللحديث عن هذا الحدث المنتظر، تحدث الدكتور هشام سلام أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية، الذي بدأ كلامه بتهنئة مصر والمصريين بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال أستاذ الحفريات - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "نفتخر بافتتاح أكبر صرح حضاري في العالم، بجميع مقتنياته بداخل مصر، وكانت هناك محاولات حادة لبعض القائمين علي معارض المتحف، أن يضم معرض مؤقت مؤقت يصل لـ ٦ أشهر من اكتشافات جامعة المنصورة من حيوانات ما قبل التاريخ".

وأضاف سلام_خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الحيوانات تشمل ديناصورات وحيتان ومفترسين من جميع أعمار مختلفة التي تم اكتشافاها داخل مصر.

وأشار سلام، إلى أن هناك بعض الاكتشافات التي سميت علي اسم بعض الإلهة المصرية القديمة مثل توت عنخ آمون.

حيوانات ما قبل التاريخ تشمل ديناصورات وحيتان ومفترسين

‎وذكر سلام أن الاكتشافات العلمية التي سيتم عرضها خلال العام المقبل جاءت على النحو التالي:

1. الحوت المصري القديم "توستس" (Tutcetus): يعد هذا الكائن أقدم الحيتان التي عاشت حياة كاملة في الماء، ويقدر عمره بنحو 41 مليون سنة. وقد أطلق عليه هذا الاسم تكريمًا للملك الفرعوني توت عنخ آمون، لما يعكسه من ارتباط بين عظمة التاريخ المصري القديم والاكتشافات العلمية الحديثة.

2. الحوت البرمائي "فيوميسيتوس أنوبيس" (Phiomicetus anubis): يبلغ عمر هذا الحوت نحو 43 مليون سنة، وقد تمت تسميته تيمنا بالإله أنوبيس، إله الموتى في المعتقدات الفرعونية القديمة، نظرًا لطبيعة تكوينه التي تجمع بين صفات الكائنات البرية والبحرية، في إشارة إلى التحول والتجدد بين عالمين مختلفين.

3. الكائن المفترس المنقرض "باستيتودون" (Bastetodon): يُعد هذا الكائن من أحدث الأنواع المنقرضة التي عاشت على أرض منخفض الفيوم قبل نحو 30 مليون عام. وقد أُطلق عليه هذا الاسم تكريما للإلهة باستيت، إلهة الحب والجمال في الحضارة الفرعونية، تعبيرا عن الجمع بين القوة والجمال في ملامح هذا الكائن الفريد.