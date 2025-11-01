قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير
السداد أونلاين.. الاستعلام بطريقة بسيطة عن مخالفات المرور برقم اللوحة
باريس سان جيرمان يفوز على نيس .. ويعزز صدارته للدوري الفرنسي
عروض مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات
الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق تُشارك في حفل افتتاح المتحف الكبير
مفاجأة الحفل | شريهان تطل باستعراض فرعوني رشيق بافتتاح المتحف الكبير
بصوت أوبرالي .. شيرين أحمد طارق تبهر الحضور باحتفالية المتحف المصري الكبير
حان الوقت لتصحيح المفاهيم | أستاذ آثار لـ “صدى البلد”: اسمها الحضارة المصرية وليس الفرعونية.. لهذا السبب
أهالي عابدين يتابعون احتفالية المتحف المصري الكبير.. صور
السيدة انتصار السيسي ترتدي زيا يعبر عن هوية الحضارة بافتتاح المتحف المصري الكبير
الموسيقيين: افتتاح المتحف الكبير بداية جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا يليق بمصر
حوادث

القانون الجديد للإيجارات: استرداد الوحدات غير المستغلة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

شقق
شقق
إسلام دياب

أصدرت الجهات التشريعية قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل استرداد الوحدات السكنية وغير السكنية غير المستغلة، مع تحديد آلية للقيمة الإيجارية الجديدة، وفق التفاصيل التالية:

1. استرداد الشقق المغلقة:
يمكن للمالك استعادة وحدته السكنية في حالتين:

إذا ظلت الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مماثلة قابلة للاستخدام.

في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة لتقديم طلب الإخلاء، بما يُسرع من استعادة الوحدات غير المستغلة.

2. جدول الإخلاء القانوني:

الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار في 5 أغسطس 2032.

الوحدات غير السكنية (محلات ومكاتب): موعد الإخلاء الأقصى 5 أغسطس 2030.

3. القيمة الإيجارية الجديدة ابتداءً من سبتمبر 2025:

من 1 سبتمبر: يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط.

بعد ذلك، تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار:

المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه.

المناطق الشعبية: حد أدنى 250 جنيهًا.

4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين:
يمنح القانون أولوية للمستأجرين الذين يلتزمون بإخلاء وحداتهم للحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق الحالة الاجتماعية والمالية، من بين الوحدات المملوكة للدولة.

5. حالات طلب الإخلاء الفوري:
بالإضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك تقديم طلب إخلاء فوري إذا تبين أن:

الوحدة غير مستغلة دون سبب.

المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.

الجهات التشريعية المالك والمستأجر استرداد الوحدات السكنية الوحدات السكنية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

