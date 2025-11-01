مجدي يعقوب: الطب مهنة مقدسة في مصر القديمة.. والكهنة تعلموا سر التشريح

أكد الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، أنه في مصر القديمة الطب كان مهنة مقدسة، وأن الكهنة تعلموا سر التشريح، وجمعوا بين الجسد والروح، وصنعوا أطرافا صناعية، وأجروا عمليات في المخ والقلب.

وقال يعقوب، في كلمته بافتتاح المتحف المصري الكبير: "النهارده أنا واقف في المتحف الكبير.. من جراح مصري قديم ماسك مشرطه لجراح بيعالج القلوب بأدوات العصر بنفس السعي والعناية بالإنسان".

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

