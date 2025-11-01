الدراويش يتقدمون على كهرباء الإسماعيلية بهدف بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الإسماعيلي وكهربا الإسماعيلية بتقدم الدراويش بهدف نظيف، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الإسماعيلي في الشوط الأول عبد الله محمد في الدقيقة 42 من انطلاق المياراة.

أعلن ميلود حمدي ، المدير الفني لفريق الكرة الأول للإسماعيلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد قليل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي جاء كالتالي:

حارس مرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد

الوسط: محمد إيهاب، محمد سمير كونتا، محمد وجدي، محمد خطاري

الهجوم: أنور عبد السلام، خالد النبريصي

البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، محمد حسن، نادر فرج، حسن صابر، على الملواني، محمد عبد السميع، عمر القط، عبد الرحمن الدح، وإريك تراوري