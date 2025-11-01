قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الشعراوي

أشاد المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب “الإصلاح والنهضة”، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، بالافتتاح الأسطوري والمبهر للمتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا الافتتاح الذي أبهر العالم أجمع يدل على عظمة وعراقة الدولة المصرية بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وثمن “عبد العليم”، في بيان، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أنها كانت أكثر من مجرد ترحيب؛ وكانت بيانًا فلسفيًا وضع المتحف في إطاره الحقيقي كمركز حكمة وليس مجرد مخزن آثار.

وقال إن كلمة الرئيس السيسي كانت إطارًا فكريًا لمشروع المتحف المصري الكبير، فالرئيس السيسي لم يفتتح مبنى، بل افتتح مدرسة للحكمة، مؤكدًا أن عبقرية المصريين القدماء هي رصيدنا، والسلام هو طريقنا، والتعاون هو سلاحنا في بناء المستقبل، موضحًا أن الرئيس السيسي وضع الإطار الفكري لهذا الصرح، والكلمة كانت بمثابة دعوة صريحة للعالم لزيارة المتحف ليس كسائح، بل كطالب حكمة.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير أصبح الآن أكثر من مجرد معلم؛ فهو إعلان عالمي لعودة مصر لتصدر المشهد الحضاري، وتتويج لجهد هائل يُجسد عظمة الماضي والإرادة الصلبة للحاضر، مشيرًا إلى أن عظمة افتتاح المتحف المصري الكبير تكمن في كونه أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة على مساحة هائلة تمتد لـ500 ألف متر مربع، مصممة لاستيعاب وعرض 100 ألف قطعة أثرية، في مقدمتها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة، فضلا عن وجود مركز حضاري متكامل؛ فالمتحف ليس قاعات عرض فحسب، بل هو معقل للترميم، حيث يضم أكبر مركز ترميم وصيانة للآثار على مستوى العالم، علاوة على ربط بين التاريخ والمستقبل بتصميمه المعماري الفريد الذي يُحاكي الهوية المصرية ويُجسد البناء الأخضر والاستدامة، وحصل المتحف على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر، ليكون أول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه بأن هذا الافتتاح هو حدث ذو وزن استراتيجي لمصر، فهو مُحفز للسياحة، بدليل التغطية الإعلامية العالمية غير المسبوقة، مما يزيد أعداد الزوار بشكل كبير، ويُسرِّع من تحقيق هدف الحكومة بالوصول إلى 30 مليون سائح، فضلًا عن أن المتحف يضمن تدفقًا استثماريًا تلقائيًا في البنية التحتية المحيطة، خاصة الفنادق والخدمات، مما يُعزز الدخل المستدام من العملة الأجنبية.

وأكد أن المتحف المصري الكبير هو جرعة حيوية من الفخر، وإنجاز يُثبت أن مصر، بتاريخها الذي يمتد لـ7000 سنة وأكثر، قادرة على الإبهار عندما تتوحد الرؤية والإرادة.

المستشار نشأت عبد العليم الإصلاح والنهضة للمتحف المصري الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يهنئ الرئيس بافتتاح المتحف المصري الكبير: صرح يجسد عظمة مصر

الهلال الأحمر

رئيس كولومبيا يزور الهلال الأحمر المصري .. ويشيد بجهود إنقاذ الفلسطينيين

بالصور

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد