أهالى أسوان يحتفلون بالافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير.. شاهد

فى مشهد حضارى وتاريخى لا ينسى، ووسط أجواء مبهجة، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، احتفالات أهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين بمناسبة الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير، والذى تم نقل البث المباشر له عبر شاشات العرض.

شارك في الاحتفالات طلاب المدارس ومواهب التربية والتعليم بالزى الفرعونى وهم يحملون أعلام مصر، وأيضا طلائع وشباب يدير شباب وفرق الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة، وبإشراف ميدانى من اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالإضافة إلى مديرى الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وقال المحافظ إنه تم الحرص على مشاركة أبناء المحافظة في هذه اللحظة التاريخية العالمية التى تبعث الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية المصرية، حيث تزينت الشوارع والميادين باللمسات الجمالية، وتم تركيب الشاشات بـ 15 موقعا بمختلف مدن المحافظة، وداخل 30 مركز شباب وناديا رياضيا، مع عرض الحدث أيضاً على شاشات الشركات المتنوعة.

المتحف المصرى

وأضاف الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الأجواء تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإضفاء مظاهر الفرحة بافتتاح أكبر صرح حضارى وثقافى فى العالم يجمع بين أصالة الماضى وروعة الحاضر، ويعيد إلى الإنسانية ذاكرة الحضارة المصرية.

ولفت إلى أن مختلف الميادين شهدت عرض هذه اللحظة فى مدينة أسوان (ميدان المحطة، وميدان حديقة فريال، وميدان نادى أسوان الرياضى، وميدان مسجد الطابية بجوار مركز شباب بدر)، ومدينة كوم أمبو سيتم وضع الشاشات (ميدان المعبد، وميدان الكورنيش، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحى وسط المدينة، فضلاً عن ميدان نادى الشعب بنهاية الكوبرى العلوى بحى شرق المدينة).

ومدينة إدفو (بميدان المعبد بسور سنترال إدفو، وبجوار مركز شباب مدينة إدفو بالكورنيش، وميدان النصب التذكارى بشرق الكوبرى، وميدان الكوبرى بسور مبنى الأحياء بالوحدة المحلية)، وفى مدينة نصر النوبة (بحديقة نصر الرئيسية بوسط المدينة)، وفى مدينة دراو (بميدان المحطة بالمدخل الجنوبى للمدينة)، وفى مدينة أبو سمبل السياحية (أمام صالة الدخول لمعبد رمسيس الثانى).