وزيرالدفاع الهندي: يجب دعم البنية الأمنية لرابطة جنوب شرق آسيا لضمان السلام والاستقرار بمنطقة الإندو- باسيفيك

أكد وزير الدفاع الهندي "راجناث سينج" اليوم /السبت/ ضرورة دعم البنية الأمنية الشاملة لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) من أجل ضمان الحفاظ على السلام والاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادي ومنطقة الإندو - باسيفيك.

وقال وزير الدفاع الهندي - في كلمة خلال اجتماع وزراء دفاع دول الرابطة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ونقلتها وكالة الأنباء الهندية (إيه إن أى نيوز) - إن هذا الاجتماع يمثل "حجر الزاوية للسلام والاستقرار والتعاون في هذه المنطقة.

وأضاف إن رؤية بلاده الأمنية لمنطقة الإندو - باسيفيك تدمج التعاون الدفاعي مع التنمية الاقتصادية وتبادل التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية، وأن الترابط بين الأمن والنمو والاستدامة هو الذي يحدد نهج الهند في الشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأكد إيمان بلاده بالنظام القائم على القواعد، مشددا على التزام الهند باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحرية الملاحة البحرية والجوية.

وحذر الوزير من التهديدات الناشئة مثل التهديدات السيبرانية وأكد ضرورة تنمية الوعي بالمجال البحري وحماية البنية الأساسية الحيوية، ونوه إلى أن التعاون الأمني غير التقليدي ساعد على بناء الثقة من خلال التدريبات المشتركة في مجال الدفاع.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، قال الوزير الهندي إن الضغوط البيئية وندرة الموارد تعتبر من الشواغل الأمنية الرئيسية، ولكن خبرة الهند في الحد من مخاطر الكوارث واستخدام أنظمة الإنذار المبكر يمكن أن تعزز جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا الرامية إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن مستقبل الأمن الإقليمي سيعتمد على إدارة الموارد المشتركة، وحماية البنية الأساسية الرقمية والمادية، والعمل الجماعي لمواجهة الأزمات الإنسانية.

واختتم وزير الدفاع الهندي كلمته بقوله إن بلاده مستعدة لتعميق التعاون بروح "التقدم المتبادل" من أجل الأمن والنمو، ولكن يجب في الوقت نفسه دعم البنية الأمنية الشاملة لرابطة دول جنوب شرق آسيا من أجل ضمان بقاء المنطقة كمنطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك للأجيال القادمة.

