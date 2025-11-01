سفير مصر: قاعة توت عنخ آمون أكثر ما يسأل عنه الإيطاليون

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن هناك حالة شغف كبيرة داخل الأوساط الإيطالية الثقافية والشعبية بشأن افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن إيطاليا تشارك مصر القيم الحضارية والتاريخية بعمق، وأن افتتاح المتحف يعد حدثًا ثقافيًا عالميًا فريدًا من نوعه.

وأضاف السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قاعة توت عنخ آمون من أكثر ما يثير اهتمام الجمهور الإيطالي، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يُنظر إليه كمؤسسة ثقافية ضخمة فريدة من نوعها في العالم، وليس كمتحف تقليدي، مشددًا على أن افتتاحه ما كان ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار السفير بسام راضي، إلى أن اليابان كان لها دور مهم في المشروع منذ بدايته، حيث أسهمت في إنشاء مركز الترميم داخل المتحف، موضحًا أن الصحافة الإيطالية تتابع افتتاح المتحف بشغف شديد، كما افتتح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا معرض "كنوز الفراعنة" في روما، والذي ضم 130 قطعة أثرية من متحفي التحرير والأقصر، وحقق إقبالًا واسعًا حيث بيعت 70 ألف تذكرة خلال أيام قليلة.