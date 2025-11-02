وزير الخارجية السوري: ملتزمون بتعزيز السلم الأهلي في البلاد

أعلن وزير الخارجية السوري، أنهم ملتزمون بتعزيز السلم الأهلي في البلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الخارجية السوري: “نعمل على أن نكون على مسافة واحدة من الجميع وإقامة دولة القانون”.

وفي وقت سابق، انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الرئيس السوري، أحمد الشرع، التي أكد فيها أن الإمارات والسعودية و تركيا و قطر دول متطورة، على عكس مصر.

وكان أحمد الشرع قد قال: سوريا لديها علاقة مثالية بالسعودية وتركيا وقطر والإمارات، وهذه دول ناجحة وتعمل بجهد مضاعف وسرعة فائقة مواكبة للتطور مع احترامي لمصر.

فيما رد الإعلامي أحمد موسي عبر موقع إكس: لم أغضب من كلام رئيس النظام السوري عن بلدي مصر... نحن نفرح ونسعد بتطور السعودية والإمارات وكل الدول العربية ونتمنى الخير للجميع بما فيهم سوريا الشقيقة، لكن لا أعرف لماذا حشر اسم مصر أصلاً؟".

وأضاف: “لو كانت مصر غير متطوره أو غير ناجحة ما استمر فيها الملايين من السوريين بالمناسبة تحتاج سوريا 30 عاما من اليوم لتنفذ ربع التطور الذي حدث في مصر”.











