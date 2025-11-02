قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فاطمة سعيد: رزقت بتوأم قبل أسابيع من افتتاح المتحف الكبير

فاطمة سعيد
فاطمة سعيد
أحمد إبراهيم

تحدثت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد عن مشاركتها في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، ومدى صعوبة الموقف خاصة أنها وضعت توأمها قبل أسابيع قايلة من حفل الافتتاح. 

وقالت فاطمة سعيد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي على هامش الاحتفالية، على قناة on: دي أول حفلة ليا وأنا أم.. ولدت توأم من أسابيع قليلة ومكنتش متأكدة إني هقدر أقدم الحفلة لأنها جاية بعد فترة قليلة من الولادة.. فكنت قلقانة شوية بس ولادي أدوني طاقة إني أشارك في الحدث المهم ده.

من هى فاطمة سعيد 

السوبرانو فاطمة سعيد من أبرز الأصوات النسائية في مجال الأوبرا الكلاسيكية على مستوى العالم، وتمكّنت بموهبتها الفريدة من الوصول إلى أهم المسارح الأوروبية، مثبتة أن الفن المصري قادر على منافسة مدارس الغناء العالمية.

وُلدت فاطمة سعيد في القاهرة عام 1991، وبدأت رحلتها الفنية وهي في الرابعة عشرة من عمرها حين درست الغناء في استوديو الدكتورة نيفين علوبة بدار الأوبرا المصرية، قبل أن تُكمل دراستها في مدرسة هانز إيسلر للموسيقى ببرلين، حيث فازت بجائزة منحة التميز وجائزة “ستارت آب ميوزيك” عام 2013.

التحقت فاطمة بأكاديمية تياترو آلا سكالا في ميلانو، لتصبح أول سوبرانو مصرية تغني على هذا المسرح العريق، أحد أعرق دور الأوبرا في العالم، وحققت من خلاله انطلاقتها الدولية.

حصلت فاطمة على عدد من الجوائز المرموقة، من بينها "جائزة الإبداع" المصرية عام 2016 كأول مغنية أوبرا مصرية تنالها، و"جائزة الثقافة الأوروبية" عام 2024، إلى جانب جائزة "أوبوس كلاسيك" الألمانية عن ألبومها الأول "النور" الذي صدر عام 2020، كما أصدرت ألبوم "تحية إجلال للموسيقار محمد عبد الوهاب" عام 2023.

فازت فاطمة سعيد بعدة جوائز عالمية، من بينها الجائزة الكبرى في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للأوبرا، وجائزة فيرونيكا دون في دبلن، وجائزة ليلى جينسر في إسطنبول، كما حصلت على لقب أفضل فنانة شابة لعام 2021 من جائزة أوبوس كلاسيك الألمانية المرموقة.

