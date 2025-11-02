فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

نالت اطلالات الحضور بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير اعجاب الجميع حيث

غلبت على بعض الإطلالات لمسات مستوحاة مباشرة من حضارة مصر القديمة بتشكيلة ألوان ذهبية

وشهد الحفل حضوراً دولياً رفيع المستوى من رؤساء دول وملوك وأمراء، ما جعله أيضاً مناسبة رسمية تتطلب إطلالات «دبلوماسية» أنيقة، من بدلات رسمية وفساتين ملوكية هادئة تجمع بين الفخامة والبساطة.

هذا المزيج بين البروز الإعلامي والرسمي ساعد على إبراز أن الحدث ليس مجرد فني أو ترفيهي، بل لحظة رمزية على المستوى الثقافي والوطني.

وكانت الملكة رانيا أبرز الحضور بفستان احمر انيق مميز نال اعجاب الجميع .

إليك لمحة عن أبرز الإطلالات التي أبهرت الحضور في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مع التركيز على طابع الفخامة الذي احتضنته المناسبة