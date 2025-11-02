البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي

مع انخفاض درجات الحرارة في أنحاء القارة الأوروبية، تتحول منتجعات البحر الأحمر المصرية إلى الوجهة الشتوية الأولى للباحثين عن الشمس والدفء.

وفي مؤشر قوي على انطلاقة قياسية للموسم السياحي، استقبلت المطارات الرئيسية بالمنطقة تدفقًا استثنائيًا من الزوار الأوروبيين اليوم الأحد، مما يبشر بموسم مزدهر.

وبلغت الحركة الجوية الوافدة إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم ما يقارب 149 رحلة طيران دولية منتظمة وعارضة، حملت على متنها نحو 35 ألف سائح من جنسيات أوروبية متنوعة.

واستحوذ مطار الغردقة الدولي على النصيب الأكبر من هذه الحركة، حيث هبطت به قرابة 115 رحلة تقل حوالي 28 ألف زائر، بينما استقبل مطار مرسى علم الدولي 34 رحلة على متنها 7 آلاف سائح، وهو ما يعكس كثافة تشغيلية عالية في بداية الموسم.

ويرى خبراء في قطاع السياحة أن هذه الأرقام المبشرة تؤكد التوقعات بموسم شتوي قوي، مدفوعًا بالطلب المتزايد من الأسواق التقليدية مثل ألمانيا وبريطانيا ودول أوروبا الشرقية. وقد انعكس هذا التدفق الكبير مباشرةً على نسب الإشغال في فنادق ومنتجعات المنطقة، التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا يُتوقع استمراره خلال الأشهر القادمة.

تأتي هذه الانطلاقة القوية للموسم السياحي تتويجًا لخطط استباقية وجهود منسقة بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية المقاصد السياحية المصرية عبر زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة وتسهيل إجراءات الوصول، لضمان استيعاب الطلب المتنامي وتحقيق أقصى استفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة.