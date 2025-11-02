قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

مع انخفاض درجات الحرارة في أنحاء القارة الأوروبية، تتحول منتجعات البحر الأحمر المصرية إلى الوجهة الشتوية الأولى للباحثين عن الشمس والدفء.

 وفي مؤشر قوي على انطلاقة قياسية للموسم السياحي، استقبلت المطارات الرئيسية بالمنطقة تدفقًا استثنائيًا من الزوار الأوروبيين اليوم الأحد، مما يبشر بموسم مزدهر.

وبلغت الحركة الجوية الوافدة إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم ما يقارب 149 رحلة طيران دولية منتظمة وعارضة، حملت على متنها نحو 35 ألف سائح من جنسيات أوروبية متنوعة.

واستحوذ مطار الغردقة الدولي على النصيب الأكبر من هذه الحركة، حيث هبطت به قرابة 115 رحلة تقل حوالي 28 ألف زائر، بينما استقبل مطار مرسى علم الدولي 34 رحلة على متنها 7 آلاف سائح، وهو ما يعكس كثافة تشغيلية عالية في بداية الموسم.

ويرى خبراء في قطاع السياحة أن هذه الأرقام المبشرة تؤكد التوقعات بموسم شتوي قوي، مدفوعًا بالطلب المتزايد من الأسواق التقليدية مثل ألمانيا وبريطانيا ودول أوروبا الشرقية. وقد انعكس هذا التدفق الكبير مباشرةً على نسب الإشغال في فنادق ومنتجعات المنطقة، التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا يُتوقع استمراره خلال الأشهر القادمة.

تأتي هذه الانطلاقة القوية للموسم السياحي تتويجًا لخطط استباقية وجهود منسقة بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية المقاصد السياحية المصرية عبر زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة وتسهيل إجراءات الوصول، لضمان استيعاب الطلب المتنامي وتحقيق أقصى استفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة.

البحر الاحمر الغردقة منتجعات البحر الأحمر الحركة السياحية مرسى علم الغردقة ومرسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

جيلى امجراند 7 موديل 2014

جيلي أمجراند 7 سيدان سعرها 250 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2006

اركب تويوتا كورولا 2006 بـ 600 ألف جنيه

شيفروليه كابتيفا 2026

تبدأ من 76 ألف ريال.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 الرياضية

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد