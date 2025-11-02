قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة دعاية دولية| مصر للطيران تُحلّق بطائرة مزيّنة بالكامل بشعار المتحف حول العالم.. صور

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران_الناقل الوطني المصري عن رعايتها الرسمية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث العالمي الأثري الأضخم. وتأتي هذه المشاركة كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة للترويج لأكبر متحف أثري مخصص لأقدم حضارة في العالم، وبوابة جديدة تعيد اكتشاف مصر القديمة بشكل عصري يجمع بين التكنولوجيا المتطورة وعظمة التراث المصري.

وخلال فترة الإعداد والتجهيز لحفل الافتتاح، قامت مصر للطيران بتقديم كافة خدماتها والدعم اللوجيستي لفريق العمل المنفذ للحدث، بما يعكس دورها كشريك وطني رئيسي في كافة الأحداث العالمية. وشملت تلك الخدمات إصدار تذاكر السفر على خطوط مصر للطيران الدولية لأعضاء الأوركسترا والفرق الفنية والتقنية المتخصصة القادمة من مختلف الدول للمشاركة في فقرات الحفل، بما ضمن وصول جميع المشاركين بكفاءة وفي التوقيتات المحددة.

كما تولت الشركة شحن المعدات والأجهزة الفنية المتطورة المستخدمة في الفعاليات، فضلًا عن الدعوات وكتيبات وهدايا تذكارية تم تخصيصها لضيوف الاحتفال. 

وجاء ذلك من خلال منظومة تشغيل متكاملة بين فرق العمل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشحن الجوي والخدمات الأرضية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الجوية، لضمان توفير أعلى مستوى من الدعم اللوجيستي والخدمات الاحترافية التي تليق بهذا الحدث الكبير.

هذا وقد أطلقت مصر للطيران واحدة من أكبر حملاتها الترويجية للتعريف بالمتحف المصري الكبير على مستوى العالم، في إطار رؤيتها لنقل رسالة حضارية تعكس عظمة مصر وتاريخها أمام ملايين المسافرين حول العالم. وشملت الحملة تنفيذ تصميم كامل يحمل هوية وشعار المتحف على إحدى طائرات أسطول الشركة، في خطوة لتحويل الطائرة إلى منصة للترويج للمتحف من خلال رحلاتها الدولية، وحرصت الشركة على توحيد الهوية البصرية للحملة داخل الطائرات، حيث تم وضع شعار المتحف على مساند الرأس بجميع رحلات مصر للطيران لتجوب الطائرات وجهات دولية متعددة وتنقل رسالة حضارية تجسد عظمة مصر عبر تاريخها الممتد، إلى جانب تقديم شيكولاتة تحمل شعار الحدث للمسافرين كتذكار يعكس طابع المناسبة. كما تم بث أفلام ترويجية تعريفية بالمتحف وأنشطته ومقتنياته عبر أنظمة الترفيه على متن الطائرات، لإتاحة الفرصة للركاب للتعرف على تفاصيل هذا الصرح الحضاري قبل وصولهم إلى مصر.

وامتدت الحملة إلى بث فيلم ترويجي ووضع بانرات  دعائية داخل استراحات مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مكاتب الشركة في مصر ومختلف دول العالم، ليكون حلقة تعريفية متكاملة لكل زائر يبدأ رحلته من الجو وصولًا إلى أرض المتحف، بما يعزز حضور الحملة على نطاق واسع ويضمن وصول رسالتها إلى المسافرين والسائحين الدوليين، فضلًا عن استقبال ونقل العديد من الوفود الرسمية المشاركة في الافتتاح عبر خطوطها الجوية.

ومن جانبه، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عن فخره واعتزازه بأن تكون مصر للطيران الناقل الوطني الرسمي لهذا الحدث التاريخي الذي يعبّر عن عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر ءالاف السنين، مؤكداً أن المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل شرفًا ومسؤلية وطنية في ءان واحد، وأوضح عادل أن مصر للطيران سخرت كافة إمكاناتها البشرية والفنية لدعم هذا الصرح الحضاري الاستثنائي، من خلال تنسيق متكامل بين قطاعات الشركة، بدءً من خدمات السفر والشحن والخدمات الأرضية والخدمات الجوية وأطقم الضيافة الجوية على متن الطائرات ، بما يعكس روح التكامل والعمل المؤسسي الوطني الذي يواكب حدثًا بحجم المتحف المصري الكبير.

وأشار رئيس مصر للطيران إلى أن الشركة قدمت مختلف صور الدعم اللوجيستي والتنظيمي خلال فترة التجهيز للحدث، إلى جانب إطلاق حملة ترويجية عالمية غير مسبوقة للتعريف بالمتحف على متن أسطولها الجوي وفي مكاتبها حول العالم، بما يعزز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وأكد أن هذا الحدث فرصة مهمة لإبراز مصر بصورتها الحديثة، وتعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كأكبر وأهم متحف أثري في العالم وأيقونة ثقافية جديدة تعكس قوة مصر الناعمة وريادتها الحضارية والتاريخية.

