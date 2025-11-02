مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية

أ ش أ

أعرب نبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام ، عن سعادته بمناسبة النجاح الكبير الذى حققه شعب مصر العظيم في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال نبيل بن يعقوب ، إن هذا الإنجاز العظيم يعكس مجد الحضارة المصرية وثقافتها عبر التاريخ .

وأضاف مستشار ملك البحرين أن المتحف المصرى الكبير يفتح آفاقًا جديدة للحضارة وللثقافة والسياحة في مصر ويؤكد قدرة الإنسان المصري على تحقيق الانجاز والتميز في كل المجالات.

وأكد أن المتحف المصري الكبير رمزًا للتقدم والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري ، متمنيا أن يكون بداية لمرحلة مزدهرة في خدمة الثقافة المصرية والعربية.