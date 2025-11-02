السعودية: "نسك" و"طريق مكة" نماذج متقدمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
سجلت منصة "نسك" التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، نمواً متسارعاً خلال عام واحد، حيث ارتفع عدد مستخدميها من 12 مليوناً إلى أكثر من 40 مليوناً في 190 دولة، وأكثر من 90% منهم من خارج المملكة العربية السعودية .

كما تجاوز عدد تحميلات التطبيق 26 مليوناً، وأصدر من خلاله أكثر من 17 مليون تصريح للعمرة، و13 مليون تصريح لزيارة الروضة الشريفة، ضمن حزمة تضم أكثر من 130 خدمة رقمية، تسهل إجراءات الزوار وتثري تجربتهم الدينية والثقافية.

يأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، عبر مبادرات نوعية تعزز كفاءة الأداء وتسهم في تقديم تجربة ميسّرة ومتكاملة لضيوف الرحمن. 
وتبرز في هذا الإطار منصة "نسك" التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، ومبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، كمثالين على التقاء التقنية بالتنظيم في خدمة الحجاج والمعتمرين.

أما على الصعيد الميداني، فقد شهدت مبادرة "طريق مكة" خلال موسم حج عام 2025م خدمة 314,337 حاجاً، عبر 899 رحلة هبطت في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ضمن صالات مخصصة لتنفيذ المبادرة في مطارات دول مختارة.

وتهدف المبادرة إلى تيسير استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسلاسة وكفاءة تنظيمية، بدءاً من إصدار التأشيرات إلكترونيّاً، وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء الإجراءات النظامية في مطارات المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز الأمتعة وفرزها بناءً على ترتيبات النقل والسكن داخل المملكة.

وعند وصول الحجاج إلى المملكة، ينتقلون مباشرة إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات محددة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى أماكن إقامتهم.
ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض الحج 2025 في جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، ليعكس التزام المملكة بمواصلة تطوير منظومة الحج والعمرة، واستعراض أبرز التجارب الوطنية والمبادرات النوعية في هذا المجال، ومن أبرز النماذج التي تسلط الضوء على هذا التقدم "نسك" و"طريق مكة"، لما تعكسانه من تكامل بين الحلول الرقمية والميدانية في خدمة ضيوف الرحمن.

وتواصل المملكة في ظل هذا الزخم من التطوير، ترسيخ مكانتها كمرجعية عالمية في إدارة الحشود وخدمة زوار الحرمين، مستلهمة رؤيتها الطموحة 2030، التي جعلت من خدمة ضيوف الرحمن شرفاً ومسؤولية وطنية تتقدم بها المملكة إلى المستقبل.

