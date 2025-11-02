قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان: المتحف المصري الكبير إنجاز عالمي يربط بين الحضارات ويُلهم الإنسانية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مساحةٍ لحفظ التاريخ فقط ؛ بل هو مؤسسةٌ تربط بين العصور، وبين إنجازات الماضي الخالدة وتطلعات الحاضر ووعد المستقبل، وهو ما يعكس القناعة بأن الثقافة، عندما تُرعى وتُشارك، تُصبح قوةً عالميةً للحوار والتفاهم والسلام.

وأضاف ميتسوتاكيس - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأحد / - أن افتتاح المتحف الكبير لا يعد إنجازًا وطنيًا لمصر فحسب، بل هو احتفالٌ بكل من يؤمن بقدرة التراث على إنارة مسيرة البشرية جمعاء، لأنه يؤكد أن كنوز الماضي ليست مجرد بقايا ذاكرة، بل هي مصادر حكمة وإبداع تُرشد نحو مستقبل أكثر استنارة.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن ثقته في أن المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار، ومكانًا يلتقي فيه التاريخ بالإنسانية، لتُلهم عظمة الحضارة المصرية الأجيال القادمة.

وأضاف قائلا:" اليونان ومصر، وريثا اثنتين من أقدم ثقافات البحر الأبيض المتوسط، تربطهما الجغرافيا والصداقة والاحترام المتبادل، وهي روابطٌ تعود إلى تبادل الأفكار والمعرفة بين الإسكندرية وأثينا؛ حيث التقت الفلسفة والعلم والفن في يومٍ من الأيام، لتشكيل أسس الحضارة الإنسانية".

وتابع :" اليوم، تقف شراكتنا الاستراتيجية أقوى من أي وقت مضى، لا تقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضًا رؤيةً مشتركةً للاستقرار والأمن والرخاء في جميع أنحاء المنطقة؛ ويستمد هذا التحالف الدائم قوته من تاريخنا المشترك، وإيماننا المشترك بمستقبل قائم على السلام والتقدم".

وقال :" أقدم أحر التهاني لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، وللشعب المصري، بمناسبة اكتمال وافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو إنجازٌ تاريخيٌّ يُجسّد الرؤية والتفاني، ويُجسّد إرث الحضارة المصرية العريق".
 

رئيس الوزراء اليوناني المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف الكبير

