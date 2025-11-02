غيوم كثيفة تغطي سماء الوادي الجديد.. صور

شهدت سماء الوادي الجديد اليوم الأحد ومنذ الساعات الأولى غيوم كثيفه غطت سماء المحافظه مع تلاحظ انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بكافة مدن المحافظة الخمسة (الخارجة- الداخلة – الفرافرة – باريس- بلاط)، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات في حالة الطقس.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بكافة أجهزة المحافظة، وتكليف غرفة عمليات المحافظة بمتابعة حالة الطقس أولًا بأول لمواجهة التغيرات المناخية التي تحدث خلال تلك الفترة.

وأوضح الزملوط أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعاون فيما بينهم لمواجهة أي طوارئ، وصيانة شبكات المياه وشبكات سحب المياه والصرف الصحي تحسبًا لسقوط أمطار، مع سرعة انتشار المعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات في حالات هطول أي أمطار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمدن على مدار الساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.