20 صورة ترصد انتظام الدراسة بالمدارس اليوم وتعليمات بالالتزام بالتقييمات الأسبوعية

انتظمت الدراسة اليوم في جميع المدارس بشكل طبيعي بعد اجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الجميع امس السبت.

ومن جانبها ، قامت أماني أنور مدير عام إدارة الزاوية التعليمية بمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس النصر الابتدائية، وأبطال بورسعيد الابتدائية .

وخلال جولتها، شددت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتحقيق الانضباط داخل الفصول، كما تابعت التقييمات و اطمأنت على تحضير المعلمين والمستوى العلمي للطلاب

وأكدت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية على أهمية المتابعة الجادة والمستمرة داخل الفصول وتقديم الدعم اللازم لتحسين الأداء التعليمي.

كما أكدت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية في ختام الجولة على أن الانضباط والجدية أساس نجاح العملية التعليمية، موجهة الشكر لإدارات المدارس على جهودها في توفير مناخ تربوي متميز.

وعلى جانب آخر ، قام اليوم ياسر عكاشة – مدير عام إدارة العياط التعليمية بالجيزة – بزيارة ميدانية لعدد من مدارس الإدارة ، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب

و شملت الجولة: المرور على الفصول الدراسية لمتابعة الأداء داخل الحصص الدراسية ، والاطلاع على تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس ، ومتابعة انضباط الطلاب ومستوى النظافة العامة.

وخلال الزيارة، أشاد مدير عام إدارة العياط التعليمية بجهود السادة المعلمين والإدارات المدرسية، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق بيئة تعليمية متميزة.

وقد وجّه بضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية، ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة.

كما قام صباح اليوم طارق عزب – وكيل إدارة بنها التعليمية، بزيارة ميدانية إلى مدرسة ورورة الأبتدائية ١ ومدرسة العباس بن عبد المطلب في ورورة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة داخل المدارس.

حيث بدأ جولته بتفقد طابور الصباح والاطمئنان على تنفيذ الفقرات الرياضية والإذاعية، مؤكدًا على أهمية غرس روح الانتماء والانضباط في نفوس الطلاب.

ثم تفقد الفصول الدراسية لمتابعة انتظام الطلاب داخل الحصص ومتابعة تنفيذ خطة المنهج الدراسي، ووجّه بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها لما لها من دور كبير في اكتشاف وتنمية مهارات الطلاب.

كما زار معامل العلوم والحاسب الآلي والمكتبة المدرسية، مشيدًا بما شاهده من نظام ونظافة وانضباط، ومؤكدًا على أهمية توظيف تلك المعامل في دعم الجانب العملي والتطبيقي في العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، شدد على عدة توجيهات مهمة، من أبرزها:

• ضرورة الالتزام بخطة اليوم الدراسي والانتهاء من شرح المناهج وفق الجدول الزمني المحدد.

• الاهتمام بـ تفعيل حصص المشاهدة والتقييمات الأسبوعية لضمان جودة الأداء التعليمي.

• عدم قبول أعذار الغياب إلا بعذر رسمي معتمد.

• الاهتمام بالنظافة العامة للمدرسة والفصول ودورات المياه بشكل يومي.

• تفعيل الأنشطة الرياضية والفنية والاهتمام بالمواهب الطلابية داخل المدرسة.

• متابعة انضباط المعلمين والطلاب داخل الفصول وتحفيز المتميزين منهم.

وفي ختام الزيارة، أعرب طارق عزب عن تقديره لجهود إدارة المدرستين وهيئة التدريس في الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تربوية مناسبة ومحفزة للتعلم.