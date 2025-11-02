قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

20 صورة ترصد انتظام الدراسة بالمدارس اليوم وتعليمات بالالتزام بالتقييمات الأسبوعية

انتظام الدراسة في المدارس
انتظام الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

انتظمت الدراسة اليوم في جميع المدارس بشكل طبيعي بعد اجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الجميع امس السبت.

ومن جانبها ، قامت أماني أنور مدير عام إدارة الزاوية التعليمية بمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس النصر الابتدائية، وأبطال بورسعيد الابتدائية .

وخلال جولتها، شددت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتحقيق الانضباط داخل الفصول، كما تابعت التقييمات و اطمأنت على تحضير المعلمين والمستوى العلمي للطلاب

وأكدت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية على أهمية المتابعة الجادة والمستمرة داخل الفصول وتقديم الدعم اللازم لتحسين الأداء التعليمي.

كما أكدت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية في ختام الجولة على أن الانضباط والجدية أساس نجاح العملية التعليمية، موجهة الشكر لإدارات المدارس على جهودها في توفير مناخ تربوي متميز.

وعلى جانب آخر ، قام اليوم ياسر عكاشة – مدير عام إدارة العياط التعليمية بالجيزة – بزيارة ميدانية لعدد من مدارس الإدارة ، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب 

و شملت الجولة: المرور على الفصول الدراسية لمتابعة الأداء داخل الحصص الدراسية ، والاطلاع على تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس ، ومتابعة انضباط الطلاب ومستوى النظافة العامة.

 وخلال الزيارة، أشاد مدير عام إدارة العياط التعليمية بجهود السادة المعلمين والإدارات المدرسية، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق بيئة تعليمية متميزة.

وقد وجّه بضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية، ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة.

كما قام صباح اليوم طارق عزب – وكيل إدارة بنها التعليمية، بزيارة ميدانية إلى مدرسة ورورة الأبتدائية ١ ومدرسة العباس بن عبد المطلب في ورورة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة داخل المدارس.

 حيث بدأ جولته بتفقد طابور الصباح والاطمئنان على تنفيذ الفقرات الرياضية والإذاعية، مؤكدًا على أهمية غرس روح الانتماء والانضباط في نفوس الطلاب.

ثم تفقد الفصول الدراسية لمتابعة انتظام الطلاب داخل الحصص ومتابعة تنفيذ خطة المنهج الدراسي، ووجّه بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها لما لها من دور كبير في اكتشاف وتنمية مهارات الطلاب.

كما زار معامل العلوم والحاسب الآلي والمكتبة المدرسية، مشيدًا بما شاهده من نظام ونظافة وانضباط، ومؤكدًا على أهمية توظيف تلك المعامل في دعم الجانب العملي والتطبيقي في العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، شدد على عدة توجيهات مهمة، من أبرزها:

• ضرورة الالتزام بخطة اليوم الدراسي والانتهاء من شرح المناهج وفق الجدول الزمني المحدد.

• الاهتمام بـ تفعيل حصص المشاهدة والتقييمات الأسبوعية لضمان جودة الأداء التعليمي.

• عدم قبول أعذار الغياب إلا بعذر رسمي معتمد.

• الاهتمام بالنظافة العامة للمدرسة والفصول ودورات المياه بشكل يومي.

• تفعيل الأنشطة الرياضية والفنية والاهتمام بالمواهب الطلابية داخل المدرسة.

• متابعة انضباط المعلمين والطلاب داخل الفصول وتحفيز المتميزين منهم.

وفي ختام الزيارة، أعرب طارق عزب عن تقديره لجهود إدارة المدرستين وهيئة التدريس في الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تربوية مناسبة ومحفزة للتعلم.

المدارس المدارس الدراسة انتظام الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

ادعاءات باطلة.. حماس تندد باتهامات القيادة المركزية الأمريكية بشأن "نهب مساعدات"

طريق مكة

السعودية: "نسك" و"طريق مكة" نماذج متقدمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

باكستان

باكستان: تصفية أكثر من 350 مسلحا خلال أكتوبر الماضي

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد