أخبار البلد

مدير مدرسة يمنع تصوير الطالبات ونشر صورهن بالسوشيال ميديا بدون إذن ولي الأمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدر اشرف صبح مدير مدرسة السلام الاعدادية للبنات بمحافظة القاهرة ، قرارا عاجلا بمنع تصوير الطالبات داخل المدرسة أو أثناء الأنشطة و منع نشر هذه الصور أو الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي دون تصريح رسمي من ولى الأمر وإدارة المدرسة.

وقال مدير المدرسة : هذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 300 ألف جنيه ، مؤكدا أن التصوير بدون إذن يعد مخالفة، و النشر على السوشيال ميديا جريمة

وانتظمت الدراسة اليوم في جميع المدارس بشكل طبيعي بعد اجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الجميع امس السبت.

ومن جانبها ، قامت أماني أنور مدير عام إدارة الزاوية التعليمية بمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس النصر الابتدائية، وأبطال بورسعيد الابتدائية .

وخلال جولتها، شددت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتحقيق الانضباط داخل الفصول، كما تابعت التقييمات و اطمأنت على تحضير المعلمين والمستوى العلمي للطلاب

وأكدت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية على أهمية المتابعة الجادة والمستمرة داخل الفصول وتقديم الدعم اللازم لتحسين الأداء التعليمي.

كما أكدت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية في ختام الجولة على أن الانضباط والجدية أساس نجاح العملية التعليمية، موجهة الشكر لإدارات المدارس على جهودها في توفير مناخ تربوي متميز.

وعلى جانب آخر ، قام اليوم ياسر عكاشة – مدير عام إدارة العياط التعليمية بالجيزة – بزيارة ميدانية لعدد من مدارس الإدارة ، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب 

و شملت الجولة: المرور على الفصول الدراسية لمتابعة الأداء داخل الحصص الدراسية ، والاطلاع على تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس ، ومتابعة انضباط الطلاب ومستوى النظافة العامة.

 وخلال الزيارة، أشاد مدير عام إدارة العياط التعليمية بجهود السادة المعلمين والإدارات المدرسية، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق بيئة تعليمية متميزة.

وقد وجّه بضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية، ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة.

مدير مدرسة القاهرة تصوير تصريح

