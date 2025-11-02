سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين

أقام سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية السفير إيهاب أبو سريع، احتفالاً كبيراً الليلة الماضية بمقر السفارة المصرية في الرياض بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متاحف العالم.

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من كبار المسئولين السعوديين بالوزارات والهيئات المختلفة بالإضافة إلى المجتمع الدبلوماسي بالرياض وممثلي الإعلام.

وأعرب الحضور عن اعتزازهم الكبير بافتتاح هذا الصرح العالمي الفريد، والذي يجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويُمثل مساهمة تاريخية من مصر للحفاظ على ميراث الإنسانية، ويأتي بعد قمة السلام في شرم الشيخ، ليؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كجسر حضاري بين شعوب العالم كافة المُحبة للثقافة والسلام.

وتضمن الحفل بثاً مباشراً لحفل افتتاح المتحف، فضلاً عن عرض بعض المستنسخات الفرعونية لعدد من القطع الأثرية الشهيرة.