موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة

أعلنت المدارس لطلاب الصف الثالث الإعدادي ، الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

عدد(5 ) صور خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالبة بالكامل بالكمبيوتر من أسفل.

أصل إيصال المصروفات+٢صورة منه.

شهادة الميلاد +٢صورة منها.

صورة بطاقة ولي الأمر.

أصل إيصال استمارة التقدم للإمتحان حين فتح الموقع .+٢صورة منه.

طابع دعم مشروعات فئة ١٠جنيهات من البريد.

دوسية بلاستيك.

استمارة إلكترونية للطالبة ويتم التواصل مع المدرسة بشأنها.

صورة من قرار الوصاية في حالة وفاة الأب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026 ، بينما سيكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات



موعد اجازة نصف العام 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على ذلك تكون مدة اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس أسبوعين فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام 2026 مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة