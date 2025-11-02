قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل وزير شؤون المسلمين في سنغافورة ويناقشان تعزيز العلاقات العلمية
مدبولي: مصر تقدم كل الدعم للشقيقة لبنان للخروج من محنتها
تنفيذ 2800 نشاط في 25 محافظة.. أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر أكتوبر 2025
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
أخبار البلد

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس لطلاب الصف الثالث الإعدادي ، الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي : 

May be an image of text
  • عدد(5 ) صور خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالبة بالكامل بالكمبيوتر من أسفل.
  • أصل إيصال المصروفات+٢صورة منه.
  •  شهادة الميلاد +٢صورة منها.
  • صورة بطاقة ولي الأمر.
  • أصل إيصال استمارة التقدم للإمتحان حين فتح الموقع .+٢صورة منه.
  • طابع دعم مشروعات فئة ١٠جنيهات من البريد.
  • دوسية بلاستيك.
  • استمارة إلكترونية للطالبة ويتم التواصل مع المدرسة بشأنها.
  • صورة من قرار الوصاية في حالة وفاة الأب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026 ، بينما سيكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات


موعد اجازة نصف العام 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على ذلك تكون مدة اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس أسبوعين فقط 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام 2026 مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

