المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
النواب يناقش اتفاقية بين مصر وروسيا حول محطة الطاقة النووية بالضبعة

فريدة محمد - ماجدة بدوى

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، في مناقشة البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، حول التعاون في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة. 

و عرض النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، مؤكدا أنها تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون النووي السلمي بين مصر وروسيا، التي انطلقت رسميًا بتوقيع الاتفاقية الإطارية في 19 نوفمبر 2015، بهدف إنشاء أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات.

 و لفت إلى أن البروتوكول المعدل يتضمن إضافة نطاق أعمال "تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية" لمحطة الضبعة النووية إلى التزامات الجانب الروسي، مع الاحتفاظ بالمسؤولية النهائية للتشغيل على الجانب المصري، نظرًا لوجود المنظومة على الأراضي المصرية.

 وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن ايضا تدريب الكوادر المصرية بحيث يتم تدريب الأفراد المصريين المشاركين في تشغيل نظام الحماية المادية، مما يعزز نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية.

 و لفت السويدي إلى أن البروتوكول المعدل يتضمن على الالتزام بالمعايير الدولية، بحيث يتم تنفيذ المنظومة وفقًا للتشريعات المصرية، ومتطلبات هيئة الرقابة النووية المصرية، وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

