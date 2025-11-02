قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج
مصر تُعيد صياغة ملف المناخ عالميًا.. منال عوض: دعم الدول الأكثر تأثرًا بالمناخ «ضرورة لا خيار»
بعد تعافيه.. حسن شحاتة يحضر اجتماعات اللجنة الفنية
بمشاركة 500 شركة .. انطلاق معرض النقل الذكي والصناعة .. 9 نوفمبر
مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج
وظائف خالية للشباب برواتب 10 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألماني ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام
أخبار البلد

الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فيكتور أوربان، رئيس وزراء دولة المجر، وذلك بحضور الدكتور عمروطلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب المجري مارسيل بيرو كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر، وجيليرت ياسزاي، رئيس مجموعة 4iG للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسفير المتجول المسئول عن تطويرالعلاقات التجارية الدولية، وميكلوش ماروث كبير مستشاري رئيس وزراء المجر، ويانوش ماتي وزيرالدولة بمكتب رئيس وزراء المجر. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحّب برئيس الوزراء المجري، وبمشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم متنامٍ خلالالسنوات الأخيرة، ولاسيما منذ ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير 2023.

وأشار الرئيس إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة، وعربات السكك الحديدية، والاتصالات والتعليم.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المجري عن بالغ تقديره للسيد الرئيس، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن سعادته بزيارة مصر للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث شارك في قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 أكتوبر 2025، مشددا على حرص حكومته على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتطلع بلاده لاستقبال الرئيس في زيارة رسمية إلى المجر خلال عام 2026.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على أهمية العلاقات المصريةالأوروبية، خاصة في ضوء انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى مؤخرًا في بروكسل.

وأشاد الرئيس بالتطور الملحوظ في مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود توافق كبير في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلىرأسها الوضع في قطاع غزة وسبل تنفيذ اتفاق وقف الحرب، وجهود تسوية الأزمة السودانية، ومكافحة الهجرة غيرالشرعية، وغيرها من الملفات الحيوية. 

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بالدعم الذي تقدمه المجر، بقيادة رئيس الوزراء أوربان للمواقف المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس الوزراء المجري في هذا الصدد على تقدير بلاده للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن الدور المصري المحوري في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، واستضافتها لنحو 10 ملايين لاجئ ونازح من مناطق النزاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضاً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث استعرض رئيس الوزراء المجري رؤيته بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية تنهي النزاع. 

ومن جانبه، عقب الرئيس بالتأكيد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا، وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدًا للحرب ويحقق السلام والاستقرار المستدام.

الرئيس السيسي رئيس وزراء المجر المتحف المصري الكبير

