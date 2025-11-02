استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة داخل روسيا

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إنّ التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا تشهد تصعيدًا جديدًا، خصوصًا في ما يتعلق بالاستهدافات المتبادلة لمنشآت الطاقة.

محطات توليد الكهرباء

موضحا أن الحكومة الأوكرانية أعلنت، عبر قائد وحدة الاستطلاع والطائرات المسيّرة، تنفيذ هجوم واسع النطاق على محطات توليد الكهرباء داخل الأراضي الروسية، ما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي بعدد من المقاطعات، مضيفا أن كييف تعتبر هذه العملية تحولًا جزئيًا من الدفاع إلى الهجوم، بهدف "شلّ قدرات الطاقة الروسية" واستهداف مواقع ذات استخدام عسكري.

وأشار مناف خلال رسالة على الهواء، إلى أن التصعيد الأوكراني جاء ردًا على الهجمات الروسية المستمرة ضد البنى التحتية للطاقة في الداخل الأوكراني، إذ شهدت مقاطعة تشرنيهيف مساء أمس قصفًا بصاروخ باليستي أدى إلى تدمير جزئي لإحدى محطات الكهرباء الفرعية، وانقطاع التيار عن عدة أحياء سكنية، مؤكدا أن هذه الضربات الروسية تأتي في إطار استراتيجية تهدف لإضعاف منظومة الطاقة الأوكرانية، التي تعد من أهم مقومات الصمود خلال فصل الشتاء.

منشآت الطاقة والغاز

وأضاف مناف أن السلطات الأوكرانية تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية لحماية منشآت الطاقة والغاز من الهجمات الروسية المتكررة، وسط تحديات كبيرة في توفير إمدادات الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء، موضحا أن هذه الحرب الطاقية أصبحت أحد محاور الصراع الرئيسية بين موسكو وكييف، إذ تسعى كل من العاصمتين إلى إضعاف الطرف الآخر عبر استهداف منشآته الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة.